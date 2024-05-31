Müge Anlı’da ‘üvey baba’ skandalı! Gözaltına alınan zanlıya linç girişimi engellendi

Bugün Müge Anlı’nın programında üvey baba skandalı ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert’e üvey kızlarını aramak için katılan Selahattin Yalnız’ın yıllarca kızlarına cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Olay büyük yankı uyandırırken Yalnız gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıya vatandaşlar linç girişiminde bulundu.

Türkiye Müge Anlı’daki kan donduran olayı konuşuyor… Anlı’nın yayınına katılan Selahattin Yalnız yaptıklarıyla tüyler ürpertti. Kayıp iki kızın bulunmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı. 14 gün sonra bulunan kızlar üvey babalarının yıllardır kendilerine tecavüz ettiğini söyledi.

MUHTAR ŞÜPHELENİP KONUYU MÜGE ANLI’YA İLETTİ

Edinilen bilgiye göre, Ortaca’nın Ekşiliyurt Mahallesi’nde yaşayan Selahattin Yalnız geçtiğimiz hafta mahalle muhtarı Meral Uysal’ı arayarak, yanında yaşayan 2 kızın kaçtığını söyledi. Muhtar Meral Uysal, Selahattin Yalnız ile yaptığı görüşmede, Yalnız’ın kendisine, “Bu kızlar bana uyku ilacı içirdiler, öldürmeye çalıştılar, bana her türlü iftirayı attılar” deyince olaydan şüphelenen muhtar Meral Uysal, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına iletti.

SELAHATTİN YALNIZ CANLI YAYINA ÇIKTI

Program yetkilileri olayı incelemeye başlarken, 29 Mayıs günü Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile Erketin’in eski kocasından kızı G.D. canlı yayına çıktı. Canlı yayında Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin’in kızı B.D. (18) ile, evlerinde yaşayan kızının arkadaşı F.T.B.'nin (24) kendisine uyku ilacı verdiğini, parasını alıp kaçtığını söyledi. Bugün kayıp olduğu belirtilen B.D. ile F.T.B. de Müge Anlı’nın programına katıldı. Programda canlı yayınla Selahattin Yalnız’ın evine bağlanan Müge Anlı’dan şok eden açıklama geldi.

YILLARCA İSTİRMARDA BULUNAN ADAM İDDİALARI REDDETTİ

Selahattin Yalnız’ın evinde yaşayan 3 kıza da 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Müge Anlı, “Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde, sen bu kızları nasıl buraya aramaya geldin ahlaksız” diye çıkıştı. Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada uyku ilacı verdiklerini, bilincinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Programda ayrıca Selahattin Yalnız’ın kızlara şiddette bulunduğu da iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız’ın yaşadığı eve gelerek şahsı gözaltına alırken, Fitnat Ertekin ile 3 kız da emniyete getirildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNİ POLİSLER ENGELLEDİ

Selahattin Yalnız’ın emniyete getirilmesi sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşların Yalnız’a saldırma girişimini polis ekipleri önledi. Şahsın üzerine yürüyen vatandaşlar polis tarafından zorlukla sakinleştirildi.