Müge Anlı’da iğrenç olay! Programa gelen Selahattin’in üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı

Müge Anlı’nın bugünkü canlı yayınında tüyleri diken diken eden bir gerçek ortaya çıktı. Yayına kayıp üvey kızlarını aramak için gelen Selahattin’in “Hepiniz benim karım olacaksınız” diyerek kızlarını istismar ettiği ortaya çıktı. Kayıp kızlar küçük yaşlardan beri üvey babalarının tecavüzüne uğradıklarını ve dövüldüklerini belirtti. Sinirden küplere binen Müge Anlı “Sen utanmadan bu kızları aramak için nasıl stüdyoma geldin! Ahlaksız!” diye bağırdı.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Türkiye’yi ayağa kaldıran bir olay gün yüzüne çıktı. Programa iki haftadır kayıp üvey kızlarını aramak için Selahattin adlı bir kişi katıldı. 14 gün sonra bulunan kızlar babasının kendilerine tecavüz ettiğini söyledi, o itiraf kan dondurdu.

KIZLARINA 10 YIL BOYUNCA TECAVÜZ ETMİŞ

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te Figen ve Bahar adlı kızları arayan Selahattin adlı şahıs ile ilgili korkunç gerçekler anlatıldı. Adamın kızları 14 yaşından beri istismar ettiği ve “Hepinizi karım yapacağım” dediği öğrenildi. İstismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı’ya şahsın onlara tecavüz ettiği görüntüleri teslim etti. Videoyu izleyen Anlı sinirden küplere bindi.

MÜGE ANLI ÇILGINA DÖNDÜ: AHLAKSIZ!

Yaşananlar karşısında hem ekran başındakiler hem de stüdyodakiler şaşkına döndü. Öfkeden çıldıran Müge Anlı, canlı yayında telefon ile bağlantı kurduğu Selahattin isimli adama, “Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin. Terbiyesiz adam. Allah seni şaşırttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için nasıl stüdyoma geldin! Sen bu kızları istismar edip hem de nasıl stüdyoya gelip ararsın ya! Gözüme mi inanacağım sana mı inanacağım? Bütün videoların elimde. Ahlaksız, Senin bu kızlara neler yaptığının bütün videoları elimde” diyerek ateş püskürdü.

Kızların büyük ablası Gizem'in de Selahattin ile ilişkisi olduğu öğrenildi. Stüdyoya gelen kızlar, Gizem'in üvey babaları ile kendi rızası ile birlikte olduğunu belirtti. Öte yandan anne Fitnat'ın da her şeyi bildiği ortaya çıktı.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ, SELAHATTİN GÖZALTINA ALINDI

Ardından yetkililere seslenen Anlı, kızların bir an önce güvenli bir ortama alınmasını talep etti. Ünlü sunucu adam hakkında gerekli cezanın uygulanmasını da istedi. İğrenç olaydan sonra yayın ihbar kabul edildi ve Muğla Emniyeti tarafından Selahattin adlı şahıs gözaltına alındı.