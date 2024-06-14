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Bugün karne alacaktı! Kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bugün karne alacaktı! Kamyonetin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde okul servisinden inip yolun karşısına geçen 7 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Çarşamba'da R.A. (70) idaresindeki 55 EA 046 plakalı kamyonet, dün Yeni Köseli Mahallesi'nde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul birinci sınıf öğrencisi R.K'ye çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. R.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü ise Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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