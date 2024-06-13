Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji son tahminlerini paylaştı! Sıcaklar devam ederken kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Meteoroloji son tahminlerini paylaştı! Sıcaklar devam ederken kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji son tahminlerini paylaştı! Sıcaklar devam ederken kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İç Ege ve Göller Yöresi için ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının artışını sürdürerek Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Borsada ilk 5 ayın bilançosuna yabancı hisse damgasıSadakataşı- ‘‘İyiliğe Hisse’’
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek hayatını kaybetti - GündemSüt dolu kovaya düşen 14 aylık bebek hayatını kaybettiÖSYM 2024-KPSS Ön Lisans başvurularının başladığını duyurdu - GündemÖSYM duyurdu! KPSS Ön Lisans başvuruları başladıBahçeli'nin çıkışı AK Parti'yi tedirgin etti! "Ne değişti ki böyle bir açıklama yaptı" - GündemBahçeli'nin açıklaması AK Parti'yi şaşırttı!Markette yılan paniği! Görür görmez ekiplere haber verdiler - GündemMarkette panik anları! Görür görmez telefona sarıldılarAynı suçu 5 kere işledi, ağzından sigarayı eksik etmedi! - GündemAynı suçu 5 kere işledi!Prof. Dr. Tevfik Özlü sıcak havalarla mücadelede hangi saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini açıkladı - GündemHayati uyarı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Sonraki Haber Yükleniyor...