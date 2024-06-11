Sıcak havada çocuklar araçta yalnız kalmamalı!

Havaların ısınmasıyla birlikte araç içindeki hava koşulları, dış ortam sıcaklığından çok daha hızlı bir şekilde tehlikeli derecelere ulaşabilir hale geldi. Uzmanlar sürücüleri uyardı, güneş altında araçta çocuk unutmak trajik neticelere sebep olabilir.

Yazın başlamasıyla birlikte basına yansıyan ilk haber Fransa’dan geldi. Ancak çok geçmeden ülkemizde de geçtiğimiz günlerde vefat ile neticelenen bu son derece acı bir olay gerçekleşmişti. Konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Adli Bilimciler Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. İ. Hamit Hancı başta ebeveynleri ve tüm sürücüleri uyardı. Araç içindeki sıcaklığın, dış hava sıcaklığından çok daha hızlı yükseldiğine dikkat çeken Hancı; “Mesela, dış hava sıcaklığı 25-30 derece civarındayken, araç içindeki sıcaklık 10 dakika içinde 40 dereceyi aşabilir. 20 dakika sonra ise 50 dereceye ulaşabilir. Bu aşırı sıcaklıklar, özellikle küçük çocukların vücut sıcaklıklarını tehlikeli seviyelere çıkararak sıcak çarpmasına yol açabilir” dedi.

ÇOCUKLAR VÜCUT ISISINI ZOR DÜZENLİYORLAR

Özellikle çocukların ve yaşlıların, yetişkinlere göre vücut ısısını daha zor düzenlediğine vurgu yapan Hancı; “Sıcak çarpması, özellikle çocuklarda olduğu gibi ter bezlerinin tam kapasitede çalışmadığı durumlarda daha ciddi bir şekilde meydana gelir ve hayati tehlike oluşturabilir. Sıcaklık ve sıvı kaybı, beyin ve diğer organların hasarına yol açar. Ölüm meydana gelmese bile sıcak bir arabada yalnız bırakılmak, çocuklar için korkutucu ve travmatik bir deneyimdir. Çocukların psikolojik sağlıklarında uzun vadeli olumsuz etkilere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

NEDEN ÇOCUK UNUTULUYOR!

Modern yaşamın hızı ve stresinin, ebeveynlerin dikkatini dağıtabildiğini belirten Prof.Dr. İ. Hamit Hancı, yoğun iş programlarının, zihni meşgul eden sorunların ve acil durumların, çocukların arabada unutulması riskini artırdığını ifade ederek; “Normalden farklı bir program, ebeveynlerin dikkatinden kaçabilecek bir duruma yol açabilir. Özellikle çocukların bırakıldığı veya alındığı yerlerde yapılan değişiklikler, unutma riskini artırabilir. Uykusuzluk ve yorgunluk, ebeveynlerin dikkatini ve hafızasını olumsuz etkileyebilir. Araç içinde çocukların arka koltukta oturması ve ebeveynlerin onları görmemesi, çocukların unutulma riskini yükseltebilir. Özellikle araba büyükse ve arka koltuklar doğrudan görünmüyorsa, tehlike artmaktadır” dedi.

NE YAPILMALI

Çeşitli araçların ve uygulamaların çocukların arabada unutulmasını önlemek için kullanılabildiğini hatırlatan Prof.Dr. İ. Hamit Hancı söyle devam etti; “Araba üreticileri, arka koltuk hatırlatıcıları, sensörler ve alarm sistemleri gibi teknolojileri giderek daha fazla kullanmaya başladı. Ayrıca, akıllı telefon uygulamaları ve GPS cihazları da ebeveynlere yardımcı olabilir. Bu tip teknolojiler 2025’den itibaren ABD pazarında zorunlu hale gelmiştir. Ebeveynlerin araçlarına yapışkan notlar yapıştırarak veya çocukların eşyalarını çanta, oyuncak, vb. ön koltuğa yerleştirerek görsel hatırlatıcılar kullanmaları, dikkat etmelerini sağlayabilir. Ebeveynlerin, arabadan her çıkışlarında arka koltukları kontrol etmeleri alışkanlık haline gelmelidir. Unutmamalıdır ki; sıcak havalarda arabada çocuk unutmak maalesef birçok trajik sonucu beraberinde getirebilir. Alınacak basit önlemler ve dikkatli davranışlarla bu tür olayların önüne geçmek gayet mümkündür”