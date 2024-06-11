Hyundai’den yeni bir elektrikli daha: INSTER

Küçük boyutlarıyla daha çok şehir içi trafiği ve kadın sürücü profillerini hedefleyen A sınıfında, Hyundai’nin yeni oyuncusunun adı INSTER olarak açıkladı. Tamamen elektrikli olan bu yeni model haziran ayının sonunda Busan Uluslararası Mobilite Fuarı’nda tanıtılacak, aracın menzili ise 355 km…

Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor Company, A segmentinde yer alacak olan yeni kompakt EV modelinin ilk görsellerini paylaştı. Adını İngilizce "intimate - innovative” yani "samimi ve yenilikçi" kelimelerinden alan INSTER modelinde aynı zamanda ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına yer verilmiş.

TOPLAM MENZİLİ 355 KM OLACAK

Aslına bakarsanız Hyundai'nin yeni yarı kompakt EV modelinin kökleri, aslında 2021'de tanıtılarak yalnızca Kore pazarında satışa sunulan benzinli CASPER'a dayanıyor. Tamamen elektrikli olarak geliştirilen Hyundai INSTER, sürüş dinamikleri açısından da segmentinde yeni standartlar belirleyecek gibi duruyor. WLTP’ye göre 355 kilometre menzil sunan elektrikli otomobil, teknoloji ve güvenlik özellikleri açısından da segmentinin sınırlarını fazlasıyla aşmış olacak.

Dünya lansmanı haziran ayının sonunda yapılması planlanan Hyundai INSTER, paylaşılan ilk görüntülerde en önemli kriter olarak imza niteliğindeki LED gündüz farları ve piksel grafikli dönüş sinyallerine dikkat çekmeye çalışmış. Bu aydınlatmalara ek olarak, arka tarafta konumlanan ilginç aydınlatma yapısı kompakt bir SUV profilinin ip uçlarını veriyor.