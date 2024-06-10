Yüzde 40'lık ek vergi sonrası, Çinli otomobil markalarından Türkiye'de fabrika kararı!

Çin'den getirilen elektrikli otomobillere 2023 yılında yüzde 40 ek gümrük vergisi getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde gümrük vergisinin kapsamı genişletildi. Sektörde geniş yankı uyandıran bu kararın ardından Çinli Chery ve MG en kısa sürede fabrika kurulacağının sinyali verildi.

Otomotiv sektöründe yılın en dikkat çeken gelişmesi geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile, Çin'den Türkiye'ye ithal edilen tüm otomobillere ilave yüzde 40 gümrük vergisi getirildi. 2024'ün ilk 5 ayında 40 bin adet satış gerçekleştiren Çinli otomobil markaları, şu anda otomobil pazarında Ocak - Mayıs döneminde yüzde 9 paya sahip.

Ocak - Mayıs döneminde, Türkiye'de fabrikası olan Renault ve Fiat'ın ardından fabrikası bulunmayan Chery üçüncülük sırasını aldı. Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli otomotiv markası MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in yaptığı açıklamaya göre, MG ile Türkiye'de üretim için niyet mektubunda son aşamaya gelindiği duyuruldu.

Chery'nin araçlarında uyguladığı uygun fiyat politikası otomotiv pazarında dikkat çekmişti. Alınan yeni kararla birlikte, Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "Türkiye, bizim en stratejik pazarlarımızdan bir tanesi ve ayrıca Chery’nin Avrupa stratejisinin de önemli bir parçası." dedi.

CHERY'DEN TÜRKİE'DE YENİ FABRİKA SİNYALİ

Chery Türkiye'nin kurulmasıyla birlikte, pazardaki yatırımlarını artıran şirket, yeni alınan vergi düzenlemesi ile birlikte Chery Türkiye'de fabrika kurma kararı aldı. Chery Türkiye Başkanı Si Fenghuo, "İlgili Bakanlıklarla beraber Türkiye’de fabrika inşasının ve Türkiye’de üretimin fizibilite analizine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretim gerçekleştirebilmek için çaba içerisindeyiz. Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ağımız ile satış ve servis hizmetlerimizle müşterilerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'de kurulması planlanan yeni fabrika ile birlikte, üretilen araçlar ekstra vergiden etkilenmeyecek. Chery'nin ucuz araç politikası Türkiye'de üretim yapmasıyla birlikte daha da ucuzlaması bekleniyor.

MG'DEN İYİ NİYET MEKTUBU

Bir diğer Çinli otomobil üreticisi SAIC bünyesinde bulunana MG'nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin daha önce yaptığı açıklamalarda, Çinli üreticinin Avrupa'da büyümeye devam edeceğini ve üretim tesisleri açmayı planladığını açıklamıştı.

Şimdi ise, ilk fabrikanın Türkiye'de olması için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Dağtekin, "Avrupa’da planlanan tesislerin ilki Türkiye’de olsun diye çalışıyoruz. MG ile geçen hafta niyet mektubu imzalama aşamasına geldik. Ancak net bir şekilde bilinmelidir ki yatırım kararı alınması uzun bir süreçtir ve temennilerin ötesinde kati konuşmak doğru değildir." dedi.

Sanayi Bakanlığı'ndan destek aldığını belirten Dağtekin, Sanayi Bakanı Fatih Kacır'ın öncülüğünde geniş bir ekiple çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı, "geçen Aralık ayında Sanayi Bakanımız Sayın Fatih Kacır’ın liderliğinde geniş bir ekiple SAIC-MG merkezinde üst yönetimleri ile projemizi değerlendirmiş ve ülkemizin sanayi kabiliyetlerini aktarmıştık. Umarım çabalarımız karşılık bulur ve üretimi Türkiye olarak kazanırız." dedi.

MG'nin Avrupa yatırımlarının hız kesmeyeceğini belirten Dağtekin, Avrupa'da yada Türkiye'de kurulması için çaba gösterilen tesisin ardından rekabetçi fiyatların devam edeceğini belirtti.