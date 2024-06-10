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Samsung, AirPods çakması yeni kulaklık geliştiriyor! Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Samsung, AirPods çakması yeni kulaklık geliştiriyor! Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsung yeni kulaklığını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Buds 3 Pro'nun tasarımı AirPods'larda bulunan kulaklık sapına benzer bir tasarımla satışa sunulacağı sızdırıldı.

Samsung, 10 Temmuz'da düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtılması muhtemel yeni kulaklığı Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı. 9to5google'ın haberine göre, şirketin yıllardır benimsediği fasulye şeklindeki kulaklık tasarımından vazgeçeceği görülüyor.

Apple, AirPods kulaklıklarında donanımı daha kolay sığdırabilmek için uzun sap formunu tercih ediyor. Cihaz üzerinde bulanan kontroller için işlemci ve dokunmatik özelliğe sahip olan AirPods yıllardır kablosuz kulaklık piyasasında en çok satanlar arasında yer alıyor.

Samsung, AirPods çakması yeni kulaklık geliştiriyor! Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı... - 1. Resim

SAMSUNG NEDEN TASARIM DEĞİŞTİRİYOR?

Samsung'un şu anda neden tasarım değişikliğine gittiği bilinmese de kullanıcıların telefon görüşmelerinde karşı tarafa seslerinin gitmemelerinden şikayetçilerdi. 

Yeni kulaklık tasarımında, cihaz üzerindeki mikrofonun ağıza daha yakın bir şekilde konumlandırılabiliyor. Bu yüzden aramalar daha net ve düşük sesler dahi karşı tarafa iletilebiliyor. 

Samsung, AirPods çakması yeni kulaklık geliştiriyor! Galaxy Buds 3 Pro sızdırıldı... - 2. Resim

YAPAY ZEKAYLA UYUMLU OLACAK

Samsung'un yeni tasarımla piyasaya süreceği kulaklığı şirketin Galaxy AI'ı yoğun bir şekilde kullanılacağı bildirildi. Galaxy Buds 3 Pro'nun yapay zeka ile birlikte aktif gürültü engelleme özelliğinin fark edilebilir bir şekilde geliştirilmesi bekleniyor.

Yapay zeka ve mikrofon geliştirmelerinden daha önemli bir yükseltme ise pil güncelleştirmesi. Eski tasarıma kıyasla kulaklığın içerisine daha büyük bir pil konumlandırılabiliyor. 

Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Buds 3'ün tanıtılması beklenilen Samsung'un etkinliği 10 Temmuz'da yapılacağı söyleniyor. Uzmanlar, yeni nesil Galaxy Fold ve Flip serilerinin yanı sıra yeni Wear OS destekli Galaxy Watch 7 giyilebilir cihazlar ve Snapdragon destekli yeni bir dizüstü bilgisayar görmeyi bekliyorlar. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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