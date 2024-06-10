Instagram'a gelecek yeni güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta hikaye paylaşılabilecek!

Instagram, geçtiğimiz günlerde 3-5 saniye süren geçilemeyen reklamları test etmeye başlamıştı. Meta, şimdi de Instagram'da paylaşılan hikayeleri WhatsApp'ta paylaşmanızı kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Instagram'da hikaye paylaşırken şu anda otomatik olarak Facebook için de paylaşım yapılabiliyor. Ancak Instagram'ın sahibi Meta, platform kullanıcılarının WhatsApp'da da hikayelerini paylaşmasını kolaylaştırması planlanan yeni özelliği test ediyor.

Günlük 450 milyondan fazla kullanıcsı olan WhatsApp, Avrupa pazarında günden güne genişlemeye devam ediyor. Bu büyüme Meta'nın Instagram'ın çapraz gönderi özelliğini test etmesinin arkasındaki neden olabilir.

NeoWin'in haberine göre, yeni özellik yakında Instagram'da yayınlanacak. Uygulama içerisindeki menü çubuğunda Facebook düğmesinin yanında yeni bir seçenek olarak görülebilecek.

Meta ayrıca, Instagram görsellerinizi X rakibi olarak tanıtılan Threads için de paylaşmanıza olanak sağlıyor. WhatsApp'ta bulunmayan fakat Instagram'da olan özellikler için şu anda nasıl bir karar alınacağı belli değil. Yeni özelliğin yakında sunulması bekleniyor.

AYLIK 500 MİLYON KULLANICI

Daha önce Mark Zuckerberg, WhatsApp'da bulunan kanalların aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından kullanıldığını paylaşmıştı. İşletmelerin şu anda müşteri hizmetlerini WhatsApp üzerinden yapmasının nedeni net bir şekilde görülebiliyor.

2014 yılında yaklaşık olarak 19 milyar dolar ücretle Meta'nın satın aldığı WhatsApp, şu anda dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi. Şirket satıldığında, uzmanlar 19 milyar doların para kazandırmayan bir mesajlaşma uygulamasına verilmesini eleştirmişti. Ancak Meta WhatsApp'a olan yatırımlarını hızlandırdı ve şu anda aylık kullanıcısı sayısıyla işletmelerin birinci önceliği konumunda.