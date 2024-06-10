Uzmanlar uyarıyor! Telefonunuzu uzun süre sarjda bırakmayın

iPhone kullanıcıları neden uygulamalara daha fazla harcama yapıyor?

iPhone kullanıcıları neden uygulamalara daha fazla harcama yapıyor?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız telefonlar, kavurucu yaz sıcaklarında tehlike saçıyor. Uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte cep telefonlarının uzun süre sarjda bırakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte, cep telefonlarında batarya ısınması problemi artış gösterdi. Telefon tamircilerinin yaz gelmesiyle birlikte en sık tamir ettiği problem sarj entegrelerinin bozulması.

Cep telefonlarının bataryası sarj edildikten sonra prizde unutulması ya da bilinçli olarak fazla sarjda bırakmak telefonun içerisinde bulunan bataryanın şişmesine neden oluyor ve telefonun ömrü kısalıyor.

SAHTE BATARYA KULLANMAYIN

Cep telefon tamircileri sıcak havalarda cep telefonlarının şarjda uzun saatlerde kalmaması gerektiğini tavsiye ederken, sahte bataryalara karşı da uyarılarda bulundu.

Erzincan'da telefon tamirciliği yapan Murat Koç, sıcak havalarda telefon bataryalarının aşırı ısındığını ve şiştiğine dikkat çekti. Koç, sahte bataryaların kullanılmaması gerektiğini belirteler şunları ifade etti:

“Yaz dönemlerinde bataryalar çok fazla ısındığı için aynı zamanda telefonlar da ısınıyor, bunlarla birlikte batarya şişiyor ve bazı problemler oluyor. Yaz döneminde telefonlarda en çok sıcaklıklardan kaynaklı şarj entegreleri bozuluyor. Bu da aynı şekilde bataryayla bağlantılı bir durum." dedi.

Sahte bataryaların eskisine göre patlama yapmadığını belirten Koç, " Ama çabuk şişebiliyorlar, telefon ömrünü kısaltabiliyorlar ve cihaz verimini düşürebiliyorlar. Dolayısıyla sahte bataryalar pek önerilmiyor. Piyasada bazı kaliteli markalar var, daha çok onlar tercih edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Sahte bataryalar eskisine göre daha nadir patlasa da, hala ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. Artan fiyatlara karşı telefon sahiplerinin alternatif olarak sahte bataryalara yönelmesi hem can güvenliğini hem de çevresi için risk oluşturuyor.