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Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Huawei'yi küçümsedi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Huawei&#039;yi küçümsedi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın ve daha bir çok teknoloji devinin çiplerini üreten TSMC, Huawei'nin çip geliştirme alanındaki girişimlerini ciddiye almıyor.

TSMC'nin hissedarlar toplantısında, ABD'nin Huawei'ye uyguladığı teknoloji ambargosu ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle, şirketin çip pazarındaki liderliğini uzun yıllar koruyacağı dile getirildi.

Şirketin Başkanı Mark Liu, bir hissedarın Huawei ve şirketin yıllardır rekabet ettiği rakipleriyle ilgili sorusuna cevap olarak, "TSMC her rakibi çok dikkatli bir şekilde inceliyor. Her zaman rakiplerimiz olacak. Ancak bunun Huawei ile hiçbir ilgisi yok." dedi.

Huawei'nin çip alanında yeni faaliyet gösterdiğini ve Çin'in çip konusunda TSMC'nin çok gerisinde olduğunu iddia etti.

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, Huawei'yi küçümsedi! - 1. Resim

HUAWEİ'NİN TSMC'Yİ YAKALAMASI İMKANSIZ

TSMC Başkanı Mark Liu, şu anda şirketin elinde bulundurduğu 4nm ve 5nm üretim teknolojisini yakalamasının uzun yıllar alacağını ve imkansız olduğunu söyledi. 

Uzmanlara göre, şirketin şu anda yarı iletken pazarında olan liderliğini uzun yıllar koruyacağına olan güvenleri tam. AndroidHeadlines'ın haberine göre, ABD'nin Huawei'ye uyguladığı ambargo nedeniyle teknolojik ekipmanları tedarik etmesi oldukça zor. 

TSMC'nin önümüzdeki yıl 2 nanometrelik çipleri üretimine hazırlanırken, Huawei'nin işlemcileri şu anda 7nm teknolojiyle üretiliyor. Bazı söylentilere göre önümüzdeki aylarda 5nm çipleri piyasaya çıkabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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