Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ve özellikleri belli oldu!

Samsung'un yeni bütçe dostu akıllı saati Galaxy Watch FE'nin fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı. 24 Haziran'da satışa sunulacak olan saatin fiyatı 199 dolar ve 199 euro olarak belirlendi.

Galaxy Watch FE, 1,2 inç SUPER AMOLED ekran, Exynos W920 işlemci, 1,5 GB RAM, 16 GB depolama ve 30 saat pil ömrü sunan 247 mAh batarya ile geliyor. Saatin tasarımında ise kalın çerçeveli bir gövde ve üç farklı renk seçeneği yer alıyor.

YENİ İŞLETİM SİSTEMİ DUYURULDU

Samsung, One UI 6 Watch adında yeni bir işletim sistemi de duyurdu. Yıl sonuna kadar gönderilecek olan bu güncelleme ile birlikte saatler, “Galaxy AI” temelli yapay zeka özelliklerine kavuşacak. SamMobile'in haberine göre kullanıcılar, uyku takibi, egzersiz önerileri ve sağlıklı yaşam ipuçları gibi konularda daha detaylı bilgilere erişebilecek.

SAMSUNG GALAXY WATCH FE'NİN YENİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni özelliklerden öne çıkanlar şunlar:

Energy score: Ortalama uyku süresi, kalp atış hızı, aktivite seviyesi gibi verileri analiz ederek günlük kondisyon puanı sunar.

Ortalama uyku süresi, kalp atış hızı, aktivite seviyesi gibi verileri analiz ederek günlük kondisyon puanı sunar. Sağlıklı yaşam ipuçları: Uyku ve genel sağlık durumu hakkında yapay zeka destekli öneriler sunar.

Uyku ve genel sağlık durumu hakkında yapay zeka destekli öneriler sunar. Gelişmiş uyku takibi: Uykudaki hareketleri, kalp atış hızını ve solunum hızını da analiz eder.

Uykudaki hareketleri, kalp atış hızını ve solunum hızını da analiz eder. Aerobik ve anaerobik eşik ölçümü: Optimum antrenman aralığını belirlemenize yardımcı olur.

Optimum antrenman aralığını belirlemenize yardımcı olur. Yeni egzersiz rutini: Farklı egzersiz türlerini bir araya getirmenizi ve geçişleri kolaylaştırır.

Galaxy Watch FE, Türkiye'de de satışa sunulacak. Fiyat ve satış tarihi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.