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Haberler > Teknoloji > iPhone'larda olmayan uygulama kilitleme özelliği iOS 18 ile telefonlara gelecek!

iPhone'larda olmayan uygulama kilitleme özelliği iOS 18 ile telefonlara gelecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone&#039;larda olmayan uygulama kilitleme özelliği iOS 18 ile telefonlara gelecek!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, iOS 18 ile birlikte kullanıcıların uygulamaları kilitlemesine olanak tanıyan yeni bir güvenlik özelliği sunacak.

iPhone'larda bulunan, mail, mesajlar, notlar, fotoğraflar, safari, ayarlar gibi iPhone uygulamalarını kilitleme seçeneği sunarak ekstra bir gizlilik ve güvenlik katmanı sağlaması planlanıyor. Bir uygulamanın kilidini açmak için Face ID kimlik doğrulaması gerekecek ve muhtemelen bu özellik Touch ID veya iPhone'un parolasıyla da eş zamanlı çalışması bekleniyor.

Bu özelliğin App Store'daki üçüncü parti uygulamalarla çalışıp çalışmayacağı henüz doğrulanmadı.

iOS 18 ile iPhone'da olmayan uygulama kilitleme özelliği telefonlara gelecek! - 1. Resim

Apple, notlar uygulamasındaki notlar ve fotoğraflar uygulamasındaki “Son Silinenler” ve “Gizli” albümlerindeki fotoğraflar gibi belirli içeriklerin Face ID, Touch ID ya da parolayla kilitlenmesine zaten izin veriyor.

Bu yeni iOS 18 özelliği, iPhone'un genel kilidi açık olsa bile uygulamaların tamamen kilitlenmesine izin vererek işleri daha da ileri sağlamlaştırıcak.

iPhone kullanıcıları zaten ekran Süresi veya kısayollar ile uygulamaları kilitlemenin yollarını keşfedilmişti, ancak yeni tanıtılacak olan işletim sistemi iOS 18'de artık bu yöntemlere gerek kalmayacak gibi görünüyor.

WWDC24 etkinliğinin hemen ardından iOS 18 beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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