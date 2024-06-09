Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı!

Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nvidia&#039;nın yeni nesil GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NVIDIA'nın dizüstü bilgisayarlar için en yeni GDDR7 belleğe sahip yeni nesil GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU serisi sızdırıldı.

Nvidia RTX 50 serisi ekran kartları en az bir yıldır teknoloji dünyasının gündemini meşgul ediyor ve en çok spekülasyon yapılan kartlardan biri de şüphesiz NVIDIA RTX 5090. Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı CLEVO'ya yapılan bir fidye yazılımı saldırısı sayesinde ortaya çıktı.

Wccftech'in haberine göre sızıntı, Blackwell kod adlı dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil GeForce RTX 50 serisine ilişkin ayrıntıları içeriyor ve görünüşe göre, hepsi en yeni GDDR7 belleğe sahip en az altı varyanta sahip. Bu sürümler ise şu şekilde olacak;

  • GN22-X11 (16 GB GDDR7)
  • GN22-X9 (16 GB GDDR7)
  • GN22-X7 (12 GB GDDR7)
  • GN22-X6 (8 GB GDDR7)
  • GN22-X4 (8 GB GDDR7)
  • GN22-X2 (8 GB GDDR7)

Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı! - 1. Resim

GN22-X11 ve GN22-X9 GPU'lar, üst düzey dizüstü bilgisayar segmentine ait olan modellerden biri. Her iki çip de muhtemelen GB203 GPU tarafından desteklenirken, bu konfigürasyonda 256 bit veri yolu ile 16 GB GDDR7 bellek bulunuyor. Bir alt model olan GN22-X7 ise, GB205 GPU'yu kullanıyor ve 192-bit veri yolu ile 12 GB GDDR7 belleğe sahip. 

Üç modelin de, RTX 40 GPU'larla uyumlu olmayan GN22 Board 1 PCB'sini temel aldığını görüyoruz. Giriş seviyesindeki modellere geçtiğimizde, GN22-X6, GN22-X4 ve GN22-X2'nin olduğunu görüyoruz. Bu yongalar 8 GB GDDR7 bellek ile muhtemelen 128 bit veri yoluna sahip olacaktır, bu da en azından mobil bölümde büyük bir yükseltme olmayacağı anlamına gelmektedir.

Ancak üst GPU'larda olduğu gibi bu kartlar da GN22 Board 2 PCB ile kullanıma sunulacak. Üstelik ilginç bir şekilde RTX 3050 4 GB ve RTX 2050 4GB (64 bit) sevkiyatlarının 2025'te de devam edeceği belirtiliyor. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Adada şüpheli ölüm! Kaybolan ünlü sunucu Dr. Michael Mosley'in cansız bedeni bulunduYedi banka anlaştı, ATM'lerde yeni dönem başladı! Tam 81 ilde büyük değişiklik
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
iPhone'larda olmayan uygulama kilitleme özelliği iOS 18 ile telefonlara gelecek! - TeknolojiTelefonlarda yıllardır olan özellik iPhone'a geliyor!Cep telefonu ve bilgisayar kullananların dikkatine! Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz - TeknolojiCep telefonu kullanırken bu hatalara dikkat!Qualcomm, yeni işlemcisi Snapdragon 6s Gen 3'ü tanıttı! - TeknolojiQualcomm sessiz sedasız yeni işlemcisini duyurdu!Samsung S25 Ultra ilk kez görüldü! Yapay zeka için daha hızlı üretilecek - TeknolojiYeni amiral geminin detayları ortaya çıktı!Bilgisayar ekranında biri sizi gözetliyor! Microsoft'un tartışmalı hizmeti: Recall - TeknolojiBilgisayar ekranında biri sizi gözetliyor!Sanayiciye müjde! İşçi ihtiyacı Sivaslı robot ile bitecek - Teknolojiİşçi ihtiyacı Sivaslı robot ile bitecek
Sonraki Haber Yükleniyor...