Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX 50 mobil ekran kartları sızdırıldı!

NVIDIA'nın dizüstü bilgisayarlar için en yeni GDDR7 belleğe sahip yeni nesil GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU serisi sızdırıldı.

Nvidia RTX 50 serisi ekran kartları en az bir yıldır teknoloji dünyasının gündemini meşgul ediyor ve en çok spekülasyon yapılan kartlardan biri de şüphesiz NVIDIA RTX 5090. Nvidia'nın yeni nesil ekran kartı CLEVO'ya yapılan bir fidye yazılımı saldırısı sayesinde ortaya çıktı.

Wccftech'in haberine göre sızıntı, Blackwell kod adlı dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil GeForce RTX 50 serisine ilişkin ayrıntıları içeriyor ve görünüşe göre, hepsi en yeni GDDR7 belleğe sahip en az altı varyanta sahip. Bu sürümler ise şu şekilde olacak;

GN22-X11 (16 GB GDDR7)

GN22-X9 (16 GB GDDR7)

GN22-X7 (12 GB GDDR7)

GN22-X6 (8 GB GDDR7)

GN22-X4 (8 GB GDDR7)

GN22-X2 (8 GB GDDR7)

GN22-X11 ve GN22-X9 GPU'lar, üst düzey dizüstü bilgisayar segmentine ait olan modellerden biri. Her iki çip de muhtemelen GB203 GPU tarafından desteklenirken, bu konfigürasyonda 256 bit veri yolu ile 16 GB GDDR7 bellek bulunuyor. Bir alt model olan GN22-X7 ise, GB205 GPU'yu kullanıyor ve 192-bit veri yolu ile 12 GB GDDR7 belleğe sahip.

Üç modelin de, RTX 40 GPU'larla uyumlu olmayan GN22 Board 1 PCB'sini temel aldığını görüyoruz. Giriş seviyesindeki modellere geçtiğimizde, GN22-X6, GN22-X4 ve GN22-X2'nin olduğunu görüyoruz. Bu yongalar 8 GB GDDR7 bellek ile muhtemelen 128 bit veri yoluna sahip olacaktır, bu da en azından mobil bölümde büyük bir yükseltme olmayacağı anlamına gelmektedir.

Ancak üst GPU'larda olduğu gibi bu kartlar da GN22 Board 2 PCB ile kullanıma sunulacak. Üstelik ilginç bir şekilde RTX 3050 4 GB ve RTX 2050 4GB (64 bit) sevkiyatlarının 2025'te de devam edeceği belirtiliyor.