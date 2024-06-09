Tesla'nın satışları Panasonic'i vurdu! Dev batarya tedarikçisi genişleme planlarını erteleme kararı aldı

Dev pil tedarikçisi Panasonic, elektrikli araçlara güç veren bataryaları şirketlere satıyor. 2030'a üretim kapasitesini 4 katına çıkarmayı hedefleyen şirket, Tesla'nın ve diğer üreticilerin satışlarının azalması nedeniyle planlarını erteledi.

Panasonic, elektrikli araçlar için pil üretimini 2030 yılına kadar 4 katına çıkarma planlarını erteledi. Şirket, küresel pil üretim ve tedarik kapasitesini 50 GWh'den 200 GWh'e çıkarmayı hedefliyordu. Bu hedef, Tesla ve Lucid gibi birçok otomobil üreticisine pil sağlayan Panasonic için önemli bir adımdı.

Ancak Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama nedeniyle Panasonic bu hedefi ertelemek zorunda kaldı. Şirket CEO'su Kazuo Tadanobu, "Mevcut pazara baktığımızda, sabit bir hedefe bağlı kalmak yerine makul bir kâr ve belli bir pazar payı elde etmenin daha önemli olduğuna karar verdik." dedi.

Panasonic, Tesla ile ortaklaşa ABD'de iki pil fabrikası inşa ediyor. Ayrıca, Mart ayında ABD'de üçüncü bir fabrika kurmayı planladığını açıklamıştı. Ancak bu plan şu an için ertelenmiş durumda.

Kuzey Amerika'daki talebin yavaşlamasına rağmen, Panasonic Japon pazarında hala büyüme potansiyeli görüyor. Şirket, halihazırda Subaru ve Mazda gibi Japon otomobil üreticileriyle pil tedariği için görüşmeler yürütüyor. Bu nedenle Panasonic, üretim kapasitesinin bir kısmını Japonya'daki yerel üreticilere kaydırabilir.