Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza! Otel sorgulamada tedbire uyulmadı...

Rekabet Kurulu, Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre için toplam 482 milyon TL para cezası verdi.

Yerel Arama Hizmetleri soruşturmasında Google'ın süreli para cezası durdu. Google'a otel sorguları bakımından tedbir önerilerini yerine getirmediği süre boyunca toplam 482 milyon TL para cezası verildi.

Google, şu anda dünyanın en büyük arama motorlarından bir tanesi. Şirket, arama motorunda konaklama hizmeti sağlayan firmalara karşı kendi konum ve gösterim özelliklerini kullanarak avantaj sağladığı tespit edilmişti ve Google'a 296 milyon TL ceza kesilmişti.

Daha sonrasında şirketin yerel arama hizmetleri bakımından uygulanması karar verilen hükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi ve şirkete 482 milyon TL para cezası verildi.

DEVLERE CEZA

Daha önce Rekabet Kurulu, Meta, Nestle, Sahibinden ve eski adıyla Twitter'a milyon liralık ceza kesmişti.

WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için Meta'ya tanıdığı sürenin dolması üzerine, şirkete 12 Aralık 2023'ten itibaren uygulanacak şekilde günlük 4,8 milyon lira para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek ve distribütörlerine bölge/müşteri kısıtlaması getirerek ilgili kanunu ihlal ettiği tespit edilen Nestle Türkiye'ye 346 milyon TL ceza kesilmişti.

SAHİBİNDEN'E CEZA KESİLMİŞTİ

Emlak satış/kiralama ve vasıta satış platform hizmetleri pazarında hakim olan Sahibinden, emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyelerinin ilanlarını farklı satış sitelerine taşımasını engellediği tespit edilmişti.

Kanun'un ilgili maddesinin ihlali niteliğindeki bu eylemleri nedeniyle sahibinden.com hakkında 40 milyon 150 bin 533 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Rekabet Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Rekabet Kurulu, Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu, Google'ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit'e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği tespit etti. Google hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedildi.

Kurul ayrıca Google'a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmişti. Bu kapsamda Google'ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekmekteydi. Bu doğrultuda Google, "yerel arama hizmetleri" pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi.

Ancak Google'ın "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığının, dolayısıyla yukarıda bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğinin tespiti üzerine Kurul, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımların uygulanmaya alınmasına kadar Google'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca her gün için idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Son durumda, Google'ın otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından uygulamadığı tespit edilen tasarımları otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından da uygulamaya alarak 21.05.2024 tarihinde süreci tamamladığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL ceza uygulanmasına karar vermiştir."