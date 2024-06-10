Huawei'den üç yeni ürün Türkiye'de satışta! Teknoloji dünyasında devrim

iPhone kullanıcıları neden uygulamalara daha fazla harcama yapıyor?

iPhone kullanıcıları neden uygulamalara daha fazla harcama yapıyor?

Huawei, teknoloji dünyasında yenilikçi ve çözümler sunmaya devam ediyor. Huawei, MatePad 11.5S, yeni MateBook X Pro, MateBook 14 cihazlarını Türkiye'de piyasaya sürüyor.

Huawei, PaperMatte Teknolojisi ile ürettiği yeni MatePad 11.5S tableti görüntü kalitesi ve konforuyla dikkat çekiyor. 11,5 inç ekrana sahip olan yeni tablet, 2800x1400 çözünürlüğü ve 144 Hz yenileme hızı ile çok daha canlı görüntüler yayınlayabiliyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile üstün performans gösteren MatePad 11.5S, 8800 mAh batarya ile uzun kullanım imkanı sunuyor. MatePad 11.5S, Türkiye'de 16,999 TL fiyatla ve 3 renk seçeneği ile ön satışa sunuldu.

MATEBOOK X PRO NE KADAR?

Huawei'nin piyasaya süreceği yeni dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro, 980 gram ağırlığında ve 13,5 mm kalınlığına sahip.

Intel Core Ultra 9 işlemcisi ile güçlendirilen yeni laptop, 14,2 inç OLED ekran ile ön satışa çıktı. 3,1 K ekran çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızıyla dikkatleri üzerine çeken Mate X Pro, yüzde 93 ekran gövde oranı ve 1000 nit tepe parlaklığı ile kaliteli bir ekran deneyimi sunuyor.

MateBook X Pro, 84.999 TL fiyatla ön satışa sunuluyor.

ORTA SEGMENT LAPTOP CANAVARI

Genç profesyoneller için özel olarak tasarlanan Huawei MateBook 14, verimlilik üzerine inşa edilmiş bir laptop. 2,8 K OLED dokunmatik ekranı ve 3:2 ekran oranı ile satışa sunulan yeni laptop, 1,31 kg ağırlığına sahip. 19 saate kadar video oynatma desteği sunan MateBook 14, 42,999TL'den Türkiye'de ön satışa sunuldu.