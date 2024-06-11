Elon Musk, Apple'a savaş açtı! ChatGPT'li iPhone'lar yasaklanabilir

Yeni tanıtılan iOS 18 ile birlikte artık Siri, ChatGPT'ye doğrudan erişebiliyor! Siz sorun o cevaplasın...

Yeni tanıtılan iOS 18 ile birlikte artık Siri, ChatGPT'ye doğrudan erişebiliyor! Siz sorun o cevaplasın...

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Elon Musk, Apple'ın yeni duyurduğu Siri'ye eklenen yeni ChatGPT entegrasyonu nedeniyle Apple cihazlarını şirketlerinden yasaklamakla tehdit etti.

iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya gelecek olan yeni yapay zeka özellikleri Apple Intelligence adı altında duyuruldu. Siri'nin karmaşık soruları cevaplamak için ChatGPT'yi kullanmasına izin verecek olan yeni sistem, Elon Musk'ın dikkatini çekti.

Yeni eklenecek olan ChatGPT entegrasyonu, Apple cihazlarını kullanan kişilerden izin alınmadan kullanılamıyor. Bu özellik Siri'nin özelliklerini geliştirirken bir yandan da kullanıcıların verilerini OpenAI ile paylaşıyor.

IPHONE CHATGPT'Yİ NE ZAMAN KULLANACAK?

Apple'ın açılış etkinliğinde, Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, ChatGPT'nin ne zaman kullanılacağı konusunda kullanıcıların tam kontrole sahip olacağını ve OpenAI ile paylaşılan verilerin kaydedilmeyeceğini veya saklanmayacağını vurguladı.

Federighi, “ChatGPT'nin ne zaman kullanılacağı konusunda kontrol sizde olacak ve herhangi bir bilginiz paylaşılmadan önce size sorulacak” dedi.

Şirketin verdiği güvenceye rağmen, Elon Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu olan X'te yeni özelliğe güvenmediğini açıkladı. Musk, “Eğer Apple OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacaktır. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." dedi.

Musk sözlerini şöyle sürdürdü: “Ziyaretçiler Apple cihazlarını kapıda kontrol etmek zorunda kalacaklar ve bu cihazlar bir Faraday kafesinde saklanacak. Apple, verilerinizi OpenAI'ye teslim ettikten sonra gerçekte neler olup bittiğine dair hiçbir fikre sahip değil. Sizi satıyorlar."

YAPAY ZEKADA VERİ NE KADAR ÖNEMLİ?

Yapay zeka şirketlerinin şu anda en önem verdiği konu kullanıcıların verileri. Yapay zeka uygulamaları ne kadar fazla kullanılırsa o kadar veriye sahip olur ve makine öğrenme yeteneği sayesinde vereceği cevapları geliştirebilir. OpenAI, şu anda en popüler yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT'ye sahip.

Apple ile yapılan yeni işbirliği sayesinde, OpenAI'ın eline inanılmaz bir veri akışı geçiyor. Google ve Microsoft'a kıyasla yıllardır telefon, bilgisayar ve tablet kullanıcılarının verileri Apple'ın yıllardır elinde. 2021 yılında Tim Cook Apple'ın kazanç görüşmesi sırasında, şu anda aktif kullanımda olan 1,65 milyar Apple cihazı olduğunu açıklamıştı.

2024 yılına ait bir veri paylaşılmasa da 2021 verilerine göre 1,65 milyar Apple cihazı yeni gelen iOS 18 güncellemesiyle birlikte Apple kullanıcıları ChatGPT'yi aktif bir şekilde kullanıyor olacak.

ELON MUSK NEDEN IPHONE'LARI YASAKLAMAK İSTİYOR?

Apple, kullanıcılarının verilerini OpenAI'dan saklasa da Elon Musk bu duruma güvenmiyor. X'te bir kullanıcı OpenAI'ın Scarlett Johansson'ın sesinin kullanılmamasını istediğini ama şirketin benzer bir sesi kullandığını dikkat çeken kullanıcıya katılarak Apple'a güvenmediğini belirtti.

OpenAI daha önce Scarlett Johansson'ın sesini ChatGPT'de denemiş fakat anlaşamamıştı. Ancak şirket yeni özelliği duyurduğunda ChatGPT'nin sesli asistanının sesi Johansson'ın sesine oldukça benziyordu. Ünlü oyuncunun avukatları, OpenAI'den sesin nasıl oluşturulduğuna dair açıklama istedi. OpenAI ise sesin Johansson'a ait olmadığını savunarak, kullanımı durdurduğunu duyurmuştu.

Şimdi ise Apple ve OpenAI, kullanıcı verilerinin yalnızca açık rıza ile paylaşılacağını ve kullanıcıların ChatGPT ile olan diyaloglarının güvenli olacak bir şekilde tasarlandığını vurguladılar. OpenAI yeni bir blog yazısında “isteklerin OpenAI tarafından saklanmadığını ve kullanıcıların IP adreslerinin gizlendiğini” belirtti.

Apple'ın ChatGPT'yi işletim sistemlerine entegre etmesi, iOS, iPadOS ve macOS'in yapay zeka yeteneklerini geliştirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası fakat kullanıcılar OpenAI'ın farklı bir düşüncesi olduğunu düşünüyor.