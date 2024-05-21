Scarlett Johansson, OpenAI'a tepkili: "Sesimi İzinsiz Kullandılar!"

Scarlett Johansson, OpenAI'nin yeni ChatGPT sesli arayüzünde sesini izinsiz taklit ettiğini iddia ederek harekete geçti. Ünlü oyuncunun avukatları, OpenAI'den sesin nasıl oluşturulduğuna dair açıklama istedi. OpenAI ise sesin Johansson'a ait olmadığını savunarak, kullanımı durdurduğunu duyurdu.

Ünlü Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, OpenAI'yi kendisinin onayı olmadan sesini taklit etmekle suçladı. Johansson, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ChatGPT'nin yeni sesli arayüzü için kendisinden seslendirme yapmasını istediğini, ancak bu teklifi reddettiğini açıkladı. Geçen hafta OpenAI'ın yeni sesli arayüz özelliği tanıtıldı ve bu sesin Johansson'a çok benzediği iddia edildi.

Johansson, "Yayını izlediğimde şok oldum, öfkelendim ve inanamıyordum. Altman'ın, benim sesime bu kadar benzer bir ses kullanma cesaretini göstermesi inanılmazdı. Yakın arkadaşlarım ve haber kaynakları bile farkı anlayamadı," dedi. Altman'ın 13 Mayıs'ta "Her" ifadesiyle tweet atarak dünyayı bu sesin Johansson'ın performansıyla ilişkilendirmeye teşvik ettiğini iddia etti.

SES NASIL OLUŞTURULDU?

Johansson, demosundan iki gün önce Altman'ın ajansı aracılığıyla kendisine tekrar ulaşarak kararını gözden geçirmesini istedi. Yayın sonrasında ise avukatları aracılığıyla OpenAI'dan sesin nasıl yapıldığına dair bilgi talep etti.

Bu taleplerin ardından OpenAI, Pazar günü "Sky" adı verilen sentetik sesin kullanımını durdurduğunu açıkladı. Şirket ayrıca sesin oluşturulma sürecini anlattığı bir blog yazısı yayınladı. "Sky'nın sesi Scarlett Johansson'un taklidi değildir, başka bir profesyonel oyuncunun kendi doğal konuşma sesi kullanılmıştır" açıklaması yapıldı.

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OpenAI CEO'su Sam Altman ise yaptığı açıklamada, Sky'nın sesinin hiçbir zaman Johansson'a benzemesi amaçlanmadığını ve seslendirme sanatçısının Johansson ile iletişime geçmeden önce işe alındığını belirtti. "Johansson'a daha iyi iletişim kuramadığımız için üzgünüz" açıklaması yapıldı.

Wired'in haberine göre bu anlaşmazlık, OpenAI'nin sanatçılar, yazarlar ve diğer içerik oluşturucularıyla yaşadığı sorunlara bir yenisini eklendi. OpenAI'ın, kendi yapay zeka uygulamalarında bulunan algoritmaları eğitmek için telif hakkı ile korunan içerikleri uygunsuz şekilde kullandığı iddiasıyla açılan davalarla başı dertte.