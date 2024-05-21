Tesla sürücüsü otonom modda trene çarpmaktan son anda kurtuldu!

Bir Tesla Model 3 sahibi, tam otonom sürüş (FSD) modunda trene çarpmaktan son anda kurtulduğu iddia edildi. Sosyal medyada büyük tartışma başlatan olayda, aracın acil durum frenini devreye sokmaması ciddi hasara yol açtı.

Bir Tesla Model 3 sürücüsü, tam otonom sürüş (FSD) modunda trene çarpmaktan son anda kurtulduğunu iddia ederek bu anları sosyal medyada paylaştı. Craig Doty II, bu ayın başlarında gece vakti aracını sürerken, aracının birden bire yaklaşan bir trene doğru yöneldiğini belirtti. Tesla Model 3'ün araç içerisinde bulunan kamerası sayesinde olayın görüntüleri ortaya çıktı. Tesla'nın hızla yaklaşan trene rağmen yavaşlamadığı ve son anda direksiyonu sağa kırarak trene çarpmaktan son anda kurtuluyor. Doty, aracının o sırada tam otonom sürüş modunda olduğunu belirtti.

Doty, geçtiğimiz altı ay içinde iki kez FSD modunda benzer bir olay yaşadığını ve her iki seferde de aracının trene çarpmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. En son olay 8 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşti. Araç kamerası görüntüleri, aracın birden sağa dönerek bir direğe çarptığını gösteriyor. Sürücü bu kazadan hafif yaralarla kurtulurken, Model 3'ün ön kısmı ciddi hasar aldı. Aracın tamponu hasar alırken, süspansiyonu ciddi hasar aldı, sağ ön çamurluk yerinden çıktı ve aracın yan marşpiyel yırtıldı.

Kabin içinden görüntü olmadığı için hava yastıklarının devreye girip girmediği bilinmiyor.

İNSAN DENETİMİNE MUHTAÇ

Tesla'nın son güncellemesi ile direksiyona dokunma zorunluluğunun kaldırıldığı FSD modu, giderek daha güvenli hale getirilmesine rağmen, sürücülerin her zaman yol durumunu kontrol etmesi gerektiği özellikle belirtiliyor. Bu olay, otonom sürüş teknolojilerinin hala insan denetimine ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösterdi.

Olay anında hava şartlarının sisli olması, aracın kameralarının engelleri algılamasını zorlaştırmış olabilir. Ancak, aracın tren geçidine yaklaşırken hiçbir şekilde fren yapmaması, sensörlerin uyarı işaretlerini veya yanıp sönen ışıklarını algılamadığı açıkça belli oluyor. Doty, aracının durmayacağını fark ettiği anda direksiyona müdahale ederek sağa döndüğünü belirtti.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

AutoEvolution'un haberine göre video hızla yayılarak sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Birçok kullanıcı, bu tür hava şartlarında sürüş sorumluluğunu tamamen FSD'ye bırakmakla Doty'yi suçladı. Ancak Doty, FSD sistemine güvendiği için geç müdahale ettiğini ve her iki durumda da aracın yavaşlayacağını düşündüğünü söyledi.

Doty, Tesla Model 3'ü bir yıldır aktif olarak kullandığını ve bu süre zarfında aracının iki farklı tren geçidinde benzer şekilde cevap vermediğini belirtti. Başlangıçta Tesla'ya dava açmayı planlayan Doty, avukatların önemli yaralanmalar olmadığı gerekçesiyle dava açmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, her ne kadar gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ile donatılmış olsa da, tamamen güvenilir değil ve sürekli insan gözetimine ihtiyaç duymakta. Tesla, "Mevcut özellikler aracınızı otonom hale getirmez" diyerek sürücülere sürekli dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmakta.

Gelişmiş sürücü destek sistemlerini, hız ayarlamalarını, fren yapma, şerit değiştirme gibi işlemlerini otonom araçlar gerçekleştirebilir, ancak tamamen bağımsız bir şekilde bu işlemleri gerçekleştiremezler. Bu olay, otonom sürüş teknolojilerinin henüz mükemmel olmadığını ve sürücülerin her zaman dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini bir kez daha