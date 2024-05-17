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Haberler > Teknoloji > Google, Minecraft’ın 15. yıl dönümünü yeni bir oyun ile kutluyor!

Google, Minecraft’ın 15. yıl dönümünü yeni bir oyun ile kutluyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google, Minecraft’ın 15. yıl dönümünü yeni bir oyun ile kutluyor!
Minecraft, Google, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

17 Mayıs 2009'da "Cave Game" olarak piyasaya sürülen ve kısa sürede Minecraft'a dönüşen oyunun ilk sürümü yayınlanmıştı. Bu yıl, oyunun 15. yıl dönümü kutlanıyor ve Google da bu vesileyle eğlenceli bir Paskalya yumurtası sunuyor.

Bugün Google.com’a girip “Minecraft” araması yaptığınızda, sayfanın altında oyundan bir çimen bloğu beliriyor. Bu bloğa tıkladığınızda, oyun karakteri Steve olarak ekran üzerindeki öğeleri kırarak bir Minecraft dünyasını ortaya çıkarabileceğiniz yeni bir mod başlıyor.

Google, Minecraft’ın 15. yıl dönümünü yeni bir oyun ile kutluyor! - 1. Resim

Ekranda fareyi hareket ettirdiğinizde, Bilgi Paneli, bireysel arama sonuçları, Google Haberler bloğundaki makaleler gibi sayfanın çeşitli parçalarını seçebiliyorsunuz. Her parçaya tıkladığınızda, Steve’in kolu hareket ediyor ve o "bloğu" kırmaya başlıyor. Minecraft’taki gibi, bazı blokların kırılması diğerlerinden daha uzun sürüyor.

Google, Minecraft’ın 15. yıl dönümünü yeni bir oyun ile kutluyor! - 2. Resim

Google Arama sayfasında aşağıya doğru kaydıkça, bir Minecraft dünyasının daha fazla parçası ortaya çıkıyor, mağaralar da dahil. Daha derinlere doğru kazdıkça, cevherler, TNT, Nether ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Ekranın sol tarafında, dünyanın çeşitli bölümlerinde kaç blok kırdığınızı gösteren bir sayaç bulunuyor.

Google, Minecraft’ın 15. yıl dönümünü yeni bir oyun ile kutluyor! - 3. Resim

Bu ufak oyun, oyunun gelmiş geçmiş en çok satan video oyununa eğlenceli bir övgü niteliğinde. Şimdilik daha fazla bir şey sunmuyor gibi görünüyor, ancak yine de oldukça eğlenceli bir detay olarak dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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