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Haberler > Teknoloji > Bir devrin sonu geldi! Twitter artık resmi olarak X.com oldu!

Bir devrin sonu geldi! Twitter artık resmi olarak X.com oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir devrin sonu geldi! Twitter artık resmi olarak X.com oldu!
Elon Musk, X, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Twitter olarak bilinen sosyal ağ, tüm isimlerini resmi olarak X.com olarak değiştirdi. Artık tarayıcınıza twitter.com yazdığınızda Elon Musk’ın tercih ettiği bu yeni domaine yönlendirileceksiniz.

X giriş sayfasının altında artık "URL'mizi değiştirdiğimizi size bildiriyoruz, ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı kalacaktır." mesajı yer alıyor.

Alan adı geçişi, Elon Musk’ın şirketi yeniden markalama hamlesinin en garip yönlerinden biri oldu. X'in resmi hesabı, mobil uygulamaları ve “X Premium” (eski adıyla Blue) abonelikleri de dahil olmak üzere birçok unsur uzun süre önce yeni markaya geçiş yapmış olsa da, platformun URL'leri Musk'ın X'e geçişi resmen başlatmasından bu yana hep twitter.com olarak kalmıştı.

Twitter'ın URL'leri geçen yılın Ağustos ayında değişmeye başladı. The Verge'nin haberine göre X’in iOS uygulamasının tweetleri paylaşmak için kullanılan link kısaltması x.com olarak değiştirilmişti.

Bir devrin sonu geldi! Twitter artık resmi olarak X.com oldu! - 1. Resim

ELON MUSK'IN X MAZİSİ BÜYÜK

Musk, x.com URL'siyle uzun bir geçmişe sahip; 1999'da bu ad altında bir iş kurmuş ve bu iş daha sonra PayPal'a dönüşmüştü. Bu modern şirket versiyonu için Musk, X’in WeChat benzeri bir “her şey uygulaması” haline geleceğini öngörüyor.

Kesin olan bir şey var, Artık Twitter aramızda değil.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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