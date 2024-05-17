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Haberler > Teknoloji > Reddit, ChatGPT anlaşmasının ardından hisselerinde sıçrama yaşadı!

Reddit, ChatGPT anlaşmasının ardından hisselerinde sıçrama yaşadı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Reddit, ChatGPT anlaşmasının ardından hisselerinde sıçrama yaşadı!
Openai, Reddit, Yapay Zeka, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reddit hisseleri, şirketin yapay zeka girişimi OpenAI ile bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurmasının ardından yüzde 10'dan fazla yükseldi.

Bu anlaşma kapsamında, ChatGPT sohbet botunun arkasındaki şirket olan OpenAI, Reddit içeriğine erişim sağlayacak ve sosyal medya platformuna yapay zeka destekli özellikler getirecek.

Anlaşma aynı zamanda, materyallerinin yapay zeka firmaları tarafından kullanılmasına yönelik yasal mücadeleler başlatan telif hakkı sahiplerinin sayısının arttığı bir döneme denk geliyor.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük müzik yayıncısı olan Sony, Google, Microsoft ve OpenAI'ye şarkılarını AI sistemleri geliştirmek için kullanıp kullanmadıklarını öğrenmek için bir mektup yolladı. 

Reddit, ChatGPT anlaşmasının ardından hisselerinde sıçrama yaşadı! - 1. Resim

CHATGPT'YE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

OpenAI'dan yapılan açıklamada, Reddit'in uzun süredir internette önemli bir sohbet platformu ve geniş bir topluluğa ev sahipliği yaptığı belirtilerek, bu anlaşmanın "her iki tarafa da çeşitli şekillerde fayda sağlayacak bir işbirliği" olduğu vurgulandı.

Anlaşma kapsamında OpenAI, hem ChatGPT'ye hem de yeni ürünlerine Reddit'teki içerikleri entegre edecek. Bu entegrasyonun, yapay zeka kullanıcılarının Reddit topluluklarını keşfetmelerini ve onlarla etkileşime geçmelerini kolaylaştıracağı belirtildi.

Bu hedef doğrultusunda, OpenAI, Reddit'in içeriklerine erişim sağlayan Reddit Data API'sini uygulamalarına entegre edeceğini duyurdu. Böylece yapay zeka araçlarının, Reddit üzerinden güncel konuları daha iyi öğrenebileceği ifade edildi.

BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Son aylarda OpenAI, Associated Press ve Financial Times gibi birçok yayıncıyla da anlaşmalar yaptı. BBC'nin haberine göre Google Şubat ayında yaptığı bir duyuruda, teknoloji devine yapay zeka modellerini eğitmek için Reddit verilerine erişim sağlayan bir ortaklık açıkladı.

Hem Avrupa Birliği'nde hem de ABD'de, yapay zeka araçlarını eğitmek için bu tür içeriklerin kullanılmasının telif hakkı ihlali mi yoksa "geçici kopyalama" istisnaları ve adil kullanım kapsamında mı olduğu konusunda sorular var.

Bu konu, ABD'de Game of Thrones yazarı George RR Martin, komedyen Sarah Silverman ve New York Times gibi isimleri temsil eden çeşitli yasal davalarda test ediliyor.

Reddit, ChatGPT anlaşmasının ardından hisselerinde sıçrama yaşadı! - 2. Resim

GPT-4o BU HAFTA TANITILDI

OpenAI, ChatGPT'yi destekleyen teknolojinin en son versiyonunu tanıttı. Şirket, GPT-4o'nun ChatGPT'nin tüm kullanıcılarına, aboneler de dahil olmak üzere, sunulacağını belirtti.

Bu model, önceki modellere göre daha hızlı ve istemlere cevap verirken daha konuşkan olacak şekilde programlandı. Yeni versiyon, görüntüleri okuyup tartışabiliyor, dilleri çevirebiliyor ve görsel ifadelerden duyguları tanımlayabiliyor. Ayrıca önceki istemleri hatırlayabilme özelliği de bulunmakta.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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