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Haberler > Teknoloji > OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı! Yetenekleri dudak uçuklatacak

OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı! Yetenekleri dudak uçuklatacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Microsoft’un milyarlarca dolar yatırım yaptığı OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı. GPT-4o'nun çeviri yeteneği ise, izleyenlerde şaşkınlık uyandırdı. Mira Murati İtalyanca konuşurken diğer OpenAI çalışanları İngilizce konuştu. Model, neredeyse gecikmesiz olarak çevirileri aktardı. Ayrıca yeni yapay zeka modeli, herkes için ücretsiz olacak.

OpenAI, teknoloji ilgililerinin günlerdir merak ettiği etkinliği bugün düzenledi. Şirket, milyarlarca dolar harcadığı yeni yapay zeka sistemi GPT-4o'yu tanıttı. Bu yeni model, OpenAI’nin daha önceki modeli GPT-4'ün güncellenmiş hali.

OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı! Yetenekleri dudak uçuklatacak - 1. Resim

ARTIK NEREDEYSE İNSAN GİBİ

GPT-4o modeli, insana iyice yaklaştı. İnsan gibi görebiliyor, konuşabiliyor ve duyabiliyor. Yeni sesli asistanı bir matematik problemini canlı olarak çözüyor.

OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı! Yetenekleri dudak uçuklatacak - 2. Resim

DUYGUSAL DURUMLARI ALGILIYOR

GPT-4o’nun en büyük yeniliklerinden biri canlı konuşma özelliği. Bu model, sesten sese çalışabilme yeteneğine sahip. Konuşmayı önce metne dönüştürmek yerine doğrudan sesi dinleyebiliyor. Bu model o kadar akıllı ki, cümlesinin bitmesini beklemek zorunda kalınmıyor. Gerçek zamanlı olarak müdahale edilebiliyor. Ayrıca, duygusal durumları da algılayabiliyor.

OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı! Yetenekleri dudak uçuklatacak - 3. Resim

ÇEVİRMENLİK ÖZELLİĞİ OLDUKÇA ETKİLEYİCİ

OpenAI'nin yeni sesli asistanı çevirmen görevi görüyor. OpenAI, GPT-4o tarafından desteklenen gelişmiş ses deneyimini önümüzdeki ay içinde Plus kullanıcılarına sunacağını söylüyor. Ayrıca bu model, kullanıcılara ücretsiz olarak hizmet sağlayacak.

OpenAI, yeni yapay zeka modeli GPT-4o'yu tanıttı! Yetenekleri dudak uçuklatacak - 4. Resim

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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