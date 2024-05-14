Microsoft'un milyarlarca dolar yatırım yaptığı OpenAI, yeni modeli olan GPT-4o'yu duyurdu!

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni amiral gemisi olarak adlandırılan GPT-4o'yu tanıttı.

OpenAI gerçekleştirdiği canlı olarak yayınlanan etkinlikte, gelişmiş gerçek zamanlı ses yeteneklerine sahip ve daha optimize bir şekilde çalışacak olan güncellenmiş amiral gemisi dil modeli olan GPT-4o'yu duyurdu.

Etkinlikte ChatGPT'nin masaüstünde çalışmasına olanak sağlayacak uygulaması duyuruldu fakat sadece Macbook'larda çalışabilecek. Microsoft'un OpenAI'a 10 milyar dolardan fazla yatırım yapmasına rağmen uygulamanın Windows'a değil de macOS platformuna çıkması kullanıcıları oldukça şaşırttı.

Gerçekleştirilen etkinlikte, OpenAI'nın kullanıcıların ChatGPT'yi macOS üzerinden daha fazla kullandığı ve bu yüzden uygulamanın Windows platformuna geliştirilmediği ve macOS platformu için geliştirildiği ortaya çıktı.

OpenAI'nın CTO'su Mira Murati, verdiği bir röportajda, "Sadece kullanıcılarımızın bulunduğu yere öncelik veriyoruz" dedi. Bu durum Microsoft'u zor duruma sokuyor olmalı. Microsoft, Windows'u yapay zeka geliştiricileri için bir platform olarak göstermek istiyor ve OpenAI'a 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı halde OpenAI yeni uygulamasını Windows yerine macOS platformu için duyurdu.

OpenAI'ye göre, Windows, masaüstü bilgisayar pazarında çok daha büyük bir paya sahip olmasına rağmen, masaüstü işletim sistemi kullanıcılarının çoğunluğu Mac kullanıyor. Bununla birlikte ChatGPT, tercih ettiğiniz tarayıcıda bir web uygulaması olarak mevcut olduğundan, Windows kullanıcıları yeni duyurulan özellikleri kullanabilecekler. WindowsCentral'in haberine göre özel bir uygulama ile aynı deneyimi sunmayacak.

OpenAI'da çalışan mühendis Javi, şirketin Windows 11 için bir ChatGPT uygulaması oluşturmaya yardımcı olacak Windows mühendisleri aradığını belirtti. Windows Masaüstü uygulamasının ne zaman tanıtılacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

GOOGLE'IN CEVABI NE OLACAK?

Hayatımıza aniden giren yapay zekalar şu anda oldukça popülerler ve insanların iş hayatlarında, özel hayatlarında hatta çocuklarını büyütürken bile insanlara yardımcı olmakta. OpenAI'nın sahip olduğu ChatGPT modeli şu anda kullanıcıların sıklıkla ziyaret ettiğiedilen yapay zekalardan bir tanesi. OpenAI'nın geliştirmiş olduğu ChatGPT ilk duyurulduğunda dünyanın daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyordu ve bu durum Google'ı rahatsız ederek bu yeni teknolojiye ayak uydurmaya zorladı.

ChatGPT'nin yapay zeka hakkında insanların düşüncelerini değiştirmesinden 18 ay sonra OpenAI bugüne kadarki en büyük güncellemesi olan GPT4-o'yu duyurdu ve Google hala bu teknolojiye yetişemiyor.

Google'ın Gemini yapay zekası şu anda ChatGPT'nin 18 ay önceki ilk versiyonu ile yarışır durumda ve Google'ın yeni düzenleyeceği Google I/O 2024 etkinliğinde, OpenAI'nın yeni GPT-4o yapay zeka modeline cevap verip vermeyeceği şu anda belirsizliğini koruyor.

GPT-4o NEDİR?

GPT-4o modelinin isminde bulunan "o" harfinin Omni olduğu açıklandı. Omni İngilizce'de örnek, her şey, bütün anlamına gelmekte.

Yeni duyurulan GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre, GPT-4o, ses, metin ve görüntü işleme yeteneklerini tek bir modelde birleştiriyor. Önceki modellerde olduğu gibi, Ses Modu kullanılarak iletişim kurulduğunda yaşanan gecikme sürelerinin önemli ölçüde azaltıldığı belirtiliyor. GPT-4o'nun bu yeni özelliği, metin, görüntü ve ses girişlerinin aynı sinir ağı tarafından işlenmesini sağlıyor.

Önceki sürümlerde yaşanan bilgi kaybının önüne geçmek için GPT-4o'nun geliştirildiği ifade ediliyor. Özellikle, sesin metne ve metnin sese dönüştürülmesi gibi adımların ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. Bu sayede, modelin daha fazla bilgiye erişebildiği ve daha doğru çıktılar üretebildiği belirtiliyor.

Ancak, uzmanlar, GPT-4o'nun yeteneklerinin ve sınırlarının hala keşfedilmekte olduğunu belirtiyorlar. Modelin hangi alanlarda etkili olduğu ve hangi durumlarda sınırlı kaldığı gibi konuların daha fazla araştırma gerektirdiği ifade ediliyor.

Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için, bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi.

OpenAI'nın düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi.

Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.