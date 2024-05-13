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Lenovo'nun telefon markası Motorola Almanya'da yasaklandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lenovo&#039;nun telefon markası Motorola Almanya&#039;da yasaklandı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lenovo ve Motorola, devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle geçici olarak Almanya'da satışları yasaklandı. InterDigital ile olan WWAN patent davasını kaybeden Lenovo cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve mobil bağlantıya sahip herhangi bir aksesuarları satamayacak.

2022 yılında OnePlus, Oppo ve Vivo, Nokia ile yaşadıkları patent anlaşmazlığı nedeniyle Almanya ve bazı Avrupa pazarlarında akıllı telefon satışları durdurulmuştu. Patent davası sonunda çözüme kavuşsa da, üç şirket bir yıldan fazla bir süre Avrupa'nın en büyük akıllı telefon pazarında yer almadı.

Bu kez Lenovo ve Motorola, ABD'li InterDigital firması ile devam eden patent anlaşmazlığı nedeniyle Almanya'da satış yasağına maruz kaldı ve ülkede akıllı telefon ve tabletlerini satmaları yasaklandı.

Lenovo'nun telefon markası Motorola Almanya'da yasaklandı! - 1. Resim

İNTERNETE BAĞLI BÜTÜN CİHAZLAR YASAKLANDI

Mayıs ayı başında Münih Bölge Mahkemesi, Lenovo ve Motorola'ya karşı açılan WWAN patent anlaşmazlığı davasında InterDigital lehine karar verdi. Mahkeme kararı, iki şirketin "Almanya'da patent ihlali yapan ürünler sunmasını veya ithal etmesini" engelliyor. GSMArena'nın haberine göre  telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve GSM, UMTS, LTE veya 5G ağları üzerinden internete erişebilen diğer cihazlar da dahil.

Geçici satış yasağının uygulanabilmesi için InterDigital'in mahkemeye teminat olarak yaklaşık 4,5 milyon avro yatırması gerekiyordu. Başlangıçta ABD'li şirket gerekli ödemeyi yapmayarak Lenovo'nun (ve Motorola'nın) etkilenen ürünleri Almanya'daki perakende ortaklarına göndermeye devam etmesini sağladı. Ancak geçen hafta (8 Mayıs) parayı yatırarak yasağın geçici olarak uygulanmasına yol açtı.

STOKLAR BİTTİĞİNDE ARTIK YOK

Motorola, Almanya'daki web sitesinden akıllı telefonlarla ilgili tüm ifadeleri kaldırdı. Benzer şekilde Lenovo da patenti ihlal eden tüm dizüstü bilgisayar listelerini kaldırdı ve bazı konfigürasyonlar yalnızca stoklar tükenene kadar satışta olacak.

Üçüncü taraf perakendeciler, stoklar tükenene kadar Motorola telefonlarını ve Lenovo dizüstü bilgisayarlarını satmaya devam edebilirler. Ancak, stoklar tükendiğinde, satışlara devam etmek için patent anlaşmazlığının çözülmesini beklemeleri gerekiyor.

Lenovo'nun telefon markası Motorola Almanya'da yasaklandı! - 2. Resim

DAHA ÖNCE KAYBETMİŞLERDİ

AndroidPolice'nin haberine göre InterDigital'in Haziran 2023'te İngiltere'deki Yüksek Mahkeme'de Lenovo'ya karşı açtığı patent anlaşmazlığı davasını kaybettiği belirtiliyor. Mahkeme daha sonra InterDigital'in birim başına yalnızca 0,175 dolar lisans ücreti alabileceğine hükmetti. Ancak Lenovo, patent lisans ücretlerini görünüşte önemli ölçüde artırdığı için ABD'li şirketle bir anlaşmaya varamadı.

Lenovo karara itiraz etmeyi planlıyor, ancak bu tür davaların mahkemede uzun süre kaldığı göz önüne alındığında, dizüstü bilgisayarları ve Motorola telefonları bir süre Almanya'dan kaybolabilir.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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