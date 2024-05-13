Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda bulunan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı!
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda gökyüzünü aydınlatan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TSK'nın icra ettiği Efes Tatbikatı'nda KALKAN DİHA'nın havalandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
KALKAN DİHA, 7 Nisan'da Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testlerini başarıyla geçmişti.
BAYRAKTAR KALKAN DİHA NEDİR?
Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.
Bayraktar KALKAN DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilme özellikleriyle öne çıkıyor. Bayraktar KALKAN DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
- 15 Km haberleşme menzili
- 45-50 Knot seyir hızı
- 80 Knot maksimum hız
- 9000 Feet operasyonel irtifa
- 15,000 Feet irtifa tavanı
- 12 Saat havada kalma süresi
- Dikey İniş kalkış
- 5 Metre kanat açıklığı
- 1,5 Metre uzunluk
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
- Tam Otomatik Uçuş Sistemi
- Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
- Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
- Yedekli Servo Eyleyiciler
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Dijital Veri ve Video Link
Kaynak: Türkiye Gazetesi