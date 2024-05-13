Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda bulunan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı!

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Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda gökyüzünü aydınlatan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TSK'nın icra ettiği Efes Tatbikatı'nda KALKAN DİHA'nın havalandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

KALKAN DİHA, 7 Nisan'da Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testlerini başarıyla geçmişti.

BAYRAKTAR KALKAN DİHA NEDİR?

Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Bayraktar KALKAN DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilme özellikleriyle öne çıkıyor. Bayraktar KALKAN DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

15 Km haberleşme menzili

45-50 Knot seyir hızı

80 Knot maksimum hız

9000 Feet operasyonel irtifa

15,000 Feet irtifa tavanı

12 Saat havada kalma süresi

Dikey İniş kalkış

5 Metre kanat açıklığı

1,5 Metre uzunluk

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER