Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda bulunan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı!

Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda bulunan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı&#039;nda bulunan KALKAN DİHA&#039;nın görüntülerini paylaştı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda gökyüzünü aydınlatan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden TSK'nın icra ettiği Efes Tatbikatı'nda KALKAN DİHA'nın havalandığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

KALKAN DİHA, 7 Nisan'da Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testlerini başarıyla geçmişti.

Selçuk Bayraktar, Efes Tatbikatı'nda bulunan KALKAN DİHA'nın görüntülerini paylaştı! - 1. Resim

BAYRAKTAR KALKAN DİHA NEDİR? 

Bayraktar KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

Bayraktar KALKAN DİHA, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilme özellikleriyle öne çıkıyor. Bayraktar KALKAN DİHA, termal görüntüleme kabiliyetine sahip Baykar BG-160 Elektro-Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

  • 15 Km haberleşme menzili
  • 45-50 Knot seyir hızı
  • 80 Knot maksimum hız
  • 9000 Feet operasyonel irtifa
  • 15,000 Feet irtifa tavanı
  • 12 Saat havada kalma süresi
  • Dikey İniş kalkış
  • 5 Metre kanat açıklığı
  • 1,5 Metre uzunluk

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

  • Tam Otomatik Uçuş Sistemi
  • Sensör Füzyonu Yardımlı Tam Otonom
  • Otonom Kalkış ve İniş Sistemi
  • Yarı Otonom Uçuş Modu
  • Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
  • Üç Yedekli Uçuş Kontrol Sistemi
  • Yedekli Servo Eyleyiciler
  • Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
  • Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
  • Lazer Mesafe Ölçer
  • Lazer İşaretleyici
  • Dijital Veri ve Video Link

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Özgür Özel'den, kendisine "Sayın cumhurbaşkanım" diyen vatandaşa cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir parça teknoloji, bir servet değerinde: Ekran kartı tutkunlarını şaşırtan olay! - TeknolojiEkran kartını tamir ettirmek istedi hayatının şokunu yaşadı!Microsoft, Fransa'ya 4 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor! - TeknolojiMicrosoft'un yeni durağı Fransa!TEKNOFEST TravelX Ideathon yarışması için başvurular devam ediyor - TeknolojiTEKNOFEST TravelX Ideathon yarışması için başvurular devam ediyorYapılan araştırmalara göre Türk halkı savunma sanayiye güven duyuyor! - TeknolojiAraştırmalar sonuçlandı! Türk halkı ne düşünüyor?Elon Musk'ın diplomatik becerileri dikkatleri üzerine çekiyor! Bu sayede iş yapabiliyor! - TeknolojiElon Musk'ın iş yapma modeli belli oldu!Quick Sigorta 7’nci yaşını kutluyor - TeknolojiQuick Sigorta 7’nci yaşını kutluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...