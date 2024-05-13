Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Microsoft, Fransa'ya 4 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor!

Microsoft, Fransa'ya 4 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Microsoft, Fransa&#039;ya 4 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor!

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un, Fransa'da, çoğunluğu yapay zeka alanında olmak üzere 4 milyar avroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, şirketin Fransa'da varlığını genişletmek için planladığı 4 milyar avroluk yatırımın çoğunluğunun yapay zeka alanına yapılacağını ifade ederek, ülkede bir veri merkezi de kurulacağını aktardı.

ABD merkezli Amazon da Fransa'ya 1,2 milyar avro yatırım yapacağını ve ülkede 3 binin üzerinde istihdam oluşturacağını açıkladı. Amazon, 2010'dan beri Fransa'da 20 milyar avrodan fazla yatırım yaptı.

İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca da toplamda yaklaşık 1 milyar avro ile Fransa'da yatırım açıklayan en büyük yatırımcılar arasında yer aldı.

Microsoft, Fransa'ya 4 milyar avroluk yatırım yapmayı planlıyor! - 1. Resim

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da bugün başlayacak "Choose France" (Fransa'yı Seç) iş etkinliği kapsamında uluslararası şirketler tarafından ülkeye 15 milyar avro değerinde yatırım açıklanacağı duyuruldu. Geçen yılki zirvede bu rakam 13 milyar avro olmuştu.

Paris'in bir Avrupa ekonomi merkezi olarak itibarını pekiştirmeyi hedefleyen söz konusu etkinliğe, ABD'nin önde gelen bankaları JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Bank of America'nın başkanları da katılıyor.

Fransa, ülkeye daha fazla yabancı yatırım çekmek için dünyanın dört bir yanından iş dünyası liderlerini her yıl düzenlenen etkinliğe davet ediyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
2 suç örgütüne operasyon! Ünlü gece kulübüne baskın: Suç işleme yöntemleri deşifre oldu, aralarında polisler de var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST TravelX Ideathon yarışması için başvurular devam ediyor - TeknolojiTEKNOFEST TravelX Ideathon yarışması için başvurular devam ediyorYapılan araştırmalara göre Türk halkı savunma sanayiye güven duyuyor! - TeknolojiAraştırmalar sonuçlandı! Türk halkı ne düşünüyor?Elon Musk'ın diplomatik becerileri dikkatleri üzerine çekiyor! Bu sayede iş yapabiliyor! - TeknolojiElon Musk'ın iş yapma modeli belli oldu!Quick Sigorta 7’nci yaşını kutluyor - TeknolojiQuick Sigorta 7’nci yaşını kutluyorVatandaşlar telefon alırken en çok nelere dikkat ettiği belli oldu! - TeknolojiVatandaşlar telefonda nelere dikkat ediyor?KAAN, Türkiye'nin savunma geleceğini şekillendiriyor: TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN'a dair önemli açıklamalar! - TeknolojiTürk filosu yüzlerce KAAN'dan oluşacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...