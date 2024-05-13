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Bir parça teknoloji, bir servet değerinde: Ekran kartı tutkunlarını şaşırtan olay!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir parça teknoloji, bir servet değerinde: Ekran kartı tutkunlarını şaşırtan olay!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde teknoloji devi Asus, müşteri hizmetleri politikalarıyla ilgili sıkça eleştirilere maruz kalıyor. Son olayda, bir kullanıcının yeni aldığı GeForce RTX 4090 ekran kartında meydana gelen güç bağlantısı sorunu, markanın servis politikası ile gündeme geldi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan bir kullanıcı, ekran kartının güç bağlantısındaki bir bozukluğu fark ederek hemen teknik servise başvurdu. Ancak Asus'un teknik servisi, kartı garanti dışı kabul edip tamir için 2799 dolarlık bir bedel talep etti. Bu tutar, kartın satış fiyatının oldukça üzerinde.

Wccftech'in haberine göre, bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Asus'un müşteri hizmetleri politikası bir kez daha sorgulandı.

Bu olay, Asus'un ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Daha önce de markanın ROG Ally oyun konsolunda yaşanan bir problem, garanti dışı kabul edilmiş ancak sosyal medyada büyük tepkilere neden olunca geri adım atılmıştı.

Asus'un müşteri hizmetleri politikası, bu tür olaylarla sıkça gündeme gelirken, kullanıcıların yaşadığı sorunlar ve markanın tepkisi dikkatle takip ediliyor.

ASUS'un GeForce RTX 4090 ROG STRIX WHITE OC modelini satın alan bir kullanıcı. Ekran kartının performansından memnundu, ancak güç konektöründeki plastiğin sebepsiz yere çizildiğini fark etti.

Bir barça teknoloji, bir servet değerinde: Ekran kartı tutkunlarını şaşırtan olay! - 1. Resim

Önlem olarak kullanıcı, GPU'yu satın aldığı mağazanın önerdiği gibi ASUS'un RMA'sına başvurdu. Ancak müşteri hizmetleri, GPU'nun hassas ve neredeyse yepyeni bir ünite olduğunu göz önünde bulundurarak, sadece plastik girintiyi onarmak için 3758$ gibi servet değerinde fiyat teklifi verdi.

Fiyatı öğrendikten sonra sürpriz yaşayan kart sahibi tekrardan bir sürpriz yaşadı. Bu sefer ASUS GPU'yu "işlevsel değil" olarak kategorize etti ve hatta hasarın garanti kapsamında olmadığını söyledi. Bununla birlikte, şirket orijinal fiyat teklifine %30 indirim verdi, ancak buna rağmen fiyatları müşteriye yaklaşık 2.799 dolara mal olan bir GPU için komik bir rakamdı.

İşin sonunda mağdur kullanıcı, durumu Asus CEO ofisine ilettiğinde ise özel bir teknik eleman görevlendirildi ve tüm satın alma bedeli vergiler dahil geri ödendi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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