Bir parça teknoloji, bir servet değerinde: Ekran kartı tutkunlarını şaşırtan olay!

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan bir kullanıcı, ekran kartının güç bağlantısındaki bir bozukluğu fark ederek hemen teknik servise başvurdu. Ancak Asus'un teknik servisi, kartı garanti dışı kabul edip tamir için 2799 dolarlık bir bedel talep etti. Bu tutar, kartın satış fiyatının oldukça üzerinde.

Wccftech'in haberine göre, bu durum sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Asus'un müşteri hizmetleri politikası bir kez daha sorgulandı.

Bu olay, Asus'un ilk kez karşılaştığı bir durum değil. Daha önce de markanın ROG Ally oyun konsolunda yaşanan bir problem, garanti dışı kabul edilmiş ancak sosyal medyada büyük tepkilere neden olunca geri adım atılmıştı.

Asus'un müşteri hizmetleri politikası, bu tür olaylarla sıkça gündeme gelirken, kullanıcıların yaşadığı sorunlar ve markanın tepkisi dikkatle takip ediliyor.