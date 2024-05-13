Elon Musk'ın diplomatik becerileri dikkatleri üzerine çekiyor! Bu sayede iş yapabiliyor!

Vatandaşlar telefon alırken en çok nelere dikkat ettiği belli oldu!

Vatandaşlar telefon alırken en çok nelere dikkat ettiği belli oldu!

Dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk şu anda Tesla, X ve SpaceX'in sahibi. Elon Musk son yıllarda diplomasi anlamında oldukça aktif ve ülke liderleri ile oldukça sağlam ilişkiler kurmuş durumda.

New York Times'ın haberine göre Elon Musk elinde bulundurduğu X (Twitter) sayesinde ülke liderleri ile sıkı bir iletişim halinde. Musk sosyal medya platformu üzerinden istediği devlet liderini popülerleştirip istemediği liderleri de göz önünden alabiliyor.

The New York Times gazetesi, Musk'ın son yıllardaki diplomatik ilişkilerine dikkat çekti. Sosyal medya platformu üzerinden sağcı ve solcu kişileri birbirine düşürürken arka planda elektrikli araç şirketi Tesla'ya ve roket şirketi SpaceX'e fayda sağlamak için çalışmalarda bulunuyor.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, seçildikten sonra bir televizyon röportajında Elon Musk'ın kendisini aradığını ve Lityum mineraline ilgi duyduğunu açıklamıştı. Tesla, uzun süredir dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip olan Arjantin'den lityum satın alıyordu. Elon Musk devlet başkanlarını desteklemek için sahip olduğu platformu kullanıyor ve şirketlerini bu iş modeli ile geliştirmekte.

BREZİLYA VE HİNDİSTAN

Elon Musk, Arjantin'den Javier Milei, Brezilya'dan Jair Bolsonaro ve Hindistan'dan Narendra Modi gibi politikacıları desteklemek için iş imparatorluğunun en değerli parçası olan X (Twitter)'ı kullanmaktan çekinmedi. İki eski X çalışanı, Musk'ın Bolsonaro'ya yardım ediyor gibi görünen bir şekilde X'in içerik politikalarına kişisel olarak bile müdahale ettiğini söyledi.

The New York Times tarafından yapılan bir incelemeye göre Musk da en kazançlı işletmeleri olan Tesla ve SpaceX için kurumsal avantajlar elde etmeye çalıştı ve kazandı.

Hindistan'da Tesla'nın araçları için daha düşük ithalat tarifeleri sağladı. Brezilya'da SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink için büyük ve yeni bir pazar açtı. Arjantin'de Tesla'nın pilleri için en önemli minerale erişimi sağlamlaştırdı.

Musk'un desteği birçok milliyetçi ve sağcı devlet başkanına daha fazla uluslararası itibar kazandırdı ve onlar da bunu politikalarının ve popülerliklerinin bir doğrulaması olarak hevesle teşvik ettiler.

FAYDASI VARSA O ORADA

Eskiden kendisiyle çalışan ve halka açık bir şekilde açıklama yapamayan bir Tesla ve SpaceX yöneticisi, Musk'ın iş modelinin yıllardır problemleri ve çözümleri politika ile yönlendirdiğini söyledi.

2010'larda Tesla ve SpaceX'in federal yardım ve sözleşmeleri memnuniyetle karşılaması nedeniyle Başkan Barack Obama ile bir yakınlık kurdu. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere bazı ana akım liderlere anlaşma ve iş yapmaya devam ediyor.

TÜRKİYE DETAYI

Musk'ın desteklediği isimler sadece Brezilya ve Hindistan'la sınırlı kalmıyor. The New York Times'ın haberine göre, Musk, Çin'de Xi Jinping'e kur yaptı ve İsrail'de Benjamin Netanyahu'yu, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İtalya'da Giorgia Meloni'yi destekledi.

Musk, kasım ayında bir podcast'te daha politik hale gelip gelmediği sorulduğunda, "Sanırım uygarlıklara yönelik bir tehdit olarak gördüğüm uyanık zihin virüsüyle mücadeleyi politik olarak değerlendirirseniz, o zaman evet. Uyanmış zihin virüsü komünizmin yeniden markalaşmasıdır. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta dünyanın en zengini isimlerinden Elon Musk ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı, görüşmede Musk'ın Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını isterken, Erdoğan'ın talebi dünya basınında önemli gelişme olarak duyurulmuştu.