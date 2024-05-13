KAAN, Türkiye'nin savunma geleceğini şekillendiriyor: TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN'a dair önemli açıklamalar!

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağı KAAN ile ilgili önemli gelişmeleri paylaştı. Kotil, gelecek için kısa vadeli hedeflerini açıkladığı mesajında, "2028 yılında 20 adet KAAN teslim edeceğiz. 2030-2033 yıllarında çok sayıda daha teslim edeceğiz ve Türk filosu yüzlerce KAAN'dan oluşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Kotil, milli savaş uçağı KAAN'ın ülkemizin bekası için %100 yerli olması gerektiğini vurgulayarak, "Motoru da yapıyoruz, mecburuz. İnşallah 2028-2029 yıllarında KAAN'ı kendi motorumuzla uçuracağız. Bu kadar önemli bir teknolojide herhangi bir ülkeye bağımlı olamayız." şeklinde konuştu.

Kotil, KAAN'ın teknik özellikleri hakkında da bilgi vererek, "Bu uçak, F-35'den daha iyi bir uçak. F-35, 6 ton taşıyor; bu ise 10 ton taşıyor mühimmat olarak. Bu 2 motorlu, o tek motorlu. 2 motor daha çok enerji, daha uzağı aydınlatan radarlar demektir." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'in KAAN ile ilgili bu açıklamaları, Türkiye'nin milli savunma sanayindeki önemli adımlarını ve gelecek hedeflerini gözler önüne seriyor.