Yapılan araştırmalara göre Türk halkı savunma sanayiye güven duyuyor!

Vatandaşlar telefon alırken en çok nelere dikkat ettiği belli oldu!

Vatandaşlar telefon alırken en çok nelere dikkat ettiği belli oldu!

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3.764 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, Türk halkının savunma sanayisine duyduğu güven ortaya çıkardı.

Araştırma sonuçlarına göre, toplumun yüzde 62,2'si, savunma sanayi alanındaki gelişmeler karşısında güven duygusunun arttığını belirtiyor. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisine yönelik attığı adımlarla yerli üretim ve teknolojiyi öne çıkarması, bu güvenin artmasında etkili olmuş görünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 23,7'si herhangi bir değişiklik hissetmediklerini belirtirken, yüzde 14,1'i ise güven duygusunun azaldığını dile getirdi.

Savunma sanayisine duyulan bu güvenin, Türkiye'nin gelecekteki stratejik adımları ve ulusal güvenliği açısından önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor.

Araştırmanın metodolojisine göre, 5 - 8 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışma, CAWI tekniği ile "Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak yapıldı.