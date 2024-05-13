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Xiaomi'nin fren problemleriyle gündeme gelen SU7'si hakkında ilk açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xiaomi&#039;nin fren problemleriyle gündeme gelen SU7&#039;si hakkında ilk açıklama geldi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Xiaomi Grubu Halkla İlişkiler Departmanı Genel Müdürü Wang Hua, Xiaomi SU7 fren arızasına cevap olarak bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre sorun giderilmiş durumda. Konuyu bilmeyenler için, 9 Mayıs sabahı bir SU7 aracı Changsha Servis Merkezi'ne çekildi. Mağaza personeli aracı kontrol etti ve fren sisteminde herhangi bir mekanik arıza/hasar olmadığını bildirdi. Kendi kendine kontrol programını çalıştırdıktan sonra, fren arızası uyarısı kayboldu ve araç normal şekilde çalışmaya devam etti.

Xiaomi'nin fren problemleriyle gündeme gelen SU7'si hakkında ilk açıklama geldi - 1. Resim

Wang Hua, bu durumu sadece bir yazılım hatası olduğunu araç üzerinde bulunan donanımdan kaynaklanmadığını belirtti. Ayrıca, sorunun giderildiğini ve aracın güvenliği konusunda panik yapmaya gerek olmadığını ekledi. 

TAMAMEN YAZILIM HATASI

Yapılan analizler sonucunda, aracın ana fren kontrolör (DPB/BCP) sisteminin yanlış tanımlandığını ve bozulduğunu tespit edildi. Bu durum, yardımcı fren kontrolörünün (ESP/BCS) aracı frenlemek ve yavaşlatmak için doğrudan yedek frenleri çalıştırıyor. Aynı zamanda, aracın büyük ekranı da fren sisteminin bozulduğuna dair uyarıda bulundu. 

Yedek fren sistemi kullanımdayken (ESP), tekerlek fren basıncını artırmak ve aracı durma noktasına getirmek için (DPB) fren sıvısını çeker. Fren hidroliği ESP tarafından DPB'den çekilirken, fren ana silindirindeki basınç hızla düşer ve sürücü pedala basarken bunu hissedebilir.

Xiaomi'nin fren problemleriyle gündeme gelen SU7'si hakkında ilk açıklama geldi - 2. Resim

Fren sistemi birincil ve ikincil arasında geçiş yapar, bu yüzden ana frenin orijinal silindir basıncı sıfırdır. Neyse ki ESP aktifleşerek durumu kontrol altına alarak aracın kontrolünü kaybetmemesini sağladı. GizmoChina'nın haberine göre yapılan testlerden sonra araç normale döndü ve araç sahibine aracın iadesi veya değiştirilmesi teklif edildi. Xiaomi Auto'da aracın bütün masraflarını karşılayacağını açıkladı. 

Aracın normal dönmesine rağmen kullanıcıya yapılan bu hizmet Xiaomi'nin otomobil pazarında ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesi. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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