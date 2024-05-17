Önünde kuyruklar oluşan ankesörlü telefonlar tarih oldu! Artık kullanan dahi yok...

Bir zamanlar önünde kuyrukların oluştuğu ve zamanla teknolojinin gelişmesiyle işlevini yitiren ankesörlü telefonlar adeta tarih oldu.

Bir zamanlar önünde uzun kuyrukların oluştuğu ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte işlevini yitiren ankesörlü telefonlar artık tarihe karıştı. 1891 yılında William Gray tarafından geliştirilen ve jetonla çalışan ankesörlü telefonlar, ülkemizde 1990'lı yıllarda yaygınlaşmaya başladı. İlk olarak İstanbul gibi büyük şehirlerde konumlandırılan bu telefonlar, zamanla tüm Anadolu'da iletişimi sağladı.

Başlangıçta büyük, orta ve küçük tip jetonlarla çalışan bu telefonlar, daha sonra kartlı sisteme geçti. Şehir meydanları, askeri alanlar, yurtlar ve ticaret merkezleri gibi insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde bulunan ankesörlü telefonlar, cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla neredeyse tamamen kullanımdan kalktı. Günümüzde hâlâ bazı yerlerde bulunan bu telefonlar, görenleri geçmişe götürüyor.

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UZAKLARI YAKINLAŞTIRAN ANILAR

Adem Haral, geçmişte gurbette olduğu için nişanlısıyla ankesörlü telefon aracılığıyla iletişim kurduğunu belirterek, "Gençliğimizde ankesörlü telefonları sıkça kullanırdık. Cep telefonlarının olmadığı dönemlerde iletişim ihtiyacımızı karşılıyordu. Bazılarında jeton kullanılırdı. PTT’den jeton alırdık. Farklı boyutlarda jetonlar vardı, konuşma süremize göre seçerdik. O dönemin iletişim aracı ankesörlü telefonlardı. 1987 yılında nişanlandım ve ardından bir ay başka bir yere gittim. Nişanlımın evinde telefon vardı ve onunla iletişim kurabilmek için sürekli jeton alırdım. Bizi birbirimize bağladığı için ankesörlü telefonları çok severdik," dedi.

"ANILAR CANLANIYOR"

Haral, ankesörlü telefonları görünce hem tatlı hem de acı hatıralarının canlandığını belirterek, "Ankesörlü telefonların o dönemde halka sunduğu hizmet bambaşkaydı. Çok önemli bir iletişim aracıydı. Bazen sabırsız insanlar çıkıp, konuşma biraz uzayınca 'hadi kardeşim, burada ağaç olduk' gibi serzenişlerde bulunuyorlardı. Ben 60 yaşındayım, benim gibi bunları kullanan insanlar beni anlar. Şimdi bu telefonları görünce duygulanmamak elde değil, çünkü acı ve tatlı hatıralar bunlarla canlanıyor. Yeni teknolojide ise insanlar artık bu tür duygusal bağlar kurmuyor," diye konuştu.

KUYRUKLAR OLUŞURDU

İbrahim Daştan, geçmişte ankesörlü telefonların önünde kuyruklar oluştuğunu söyleyerek, "Askerdeyken ankesörlü telefonları kullanırdım. Şu anda da hala aktif olarak kullananlar var. Cep telefonlarından önce bu telefonlar kullanılıyordu. Telefon kulübelerinin önünde kuyruklar olurdu. Şimdi ise sadece yurt dışını aramak için kullanılıyor. Tabii gördükçe eski hatıralar canlanıyor. Telefon kulübesi önünde hasret giderenler, ağlayanlar, bağıranlar ve sinirlenenler olurdu," şeklinde konuştu.