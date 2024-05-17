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Japon teknoloji devi Toshiba 4 bin kişiyi işten çıkaracak!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Japon teknoloji devi Toshiba 4 bin kişiyi işten çıkaracak!
Toshiba, İşten Çıkarma, Yeniden Yapılanma, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba'nın, ülke içinde çalışan sayısının yüzde 6'sına denk gelen 4 bin personelini işten çıkaracak.

Toshiba'nın açıklamasına göre, son dönemde kaydedilen finansal kayıplar nedeniyle firma yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşürecek.

Buna göre, firma kasım ayına kadar ülke içinde 4 bin personelini işten çıkaracak. İşten çıkarılacaklar, ülke içindeki toplam personel sayısının yüzde 6'sına denk geliyor.

ACI VEREN KARAR

Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "acı veren bir karar" şeklinde nitelediği işten çıkarmalara yönelik "Toshiba'nın, bir 100 yıl daha hayatta kalması için bu gerekli." dedi.

"Güçlü bir sorumluluk duygusu hissettiğini" kaydeden Şimada, reformlar vasıtasıyla firmanın "halkın ihtiyaç duyduğu bir işletmeye dönüşmesi" gerektiğini söyledi.

Şirketi tekrar büyüme yoluna koymayı hedeflediklerini kaydeden Şimada, "Toshiba'nın en iyi versiyonunu hayata geçirebilmeye yüzde 100 hazırlandıklarını" dile getirdi.

BÜYÜMEYE ODAKLANILACAK

Öz kaynaklarını altyapı, enerji ve dijitalleşme gibi büyüme alanlarına odaklayacak Toshiba, yan kuruluşları entegre ederek gereksiz operasyonları azaltmayı planlıyor.
Japon elektronik üreticisi Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 mali yılında 74,8 milyar yen (481 milyon dolar) net zarar kaydettiğini duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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