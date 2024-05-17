TikTok yasaklamaları devam ediyor! Şimdi de Fransa'da yasaklandı!

Ülkelerin TikTok'a olan cezaları durmak bilmiyor. Bu kez Fransa, kamu görevlilerinin cihazlarından TikTok, Twitter, Netflix ve Candy Crush gibi uygulamaları yasakladığını duyurdu.

Le Monde'un haberine göre, Fransız Kamu Hizmeti Bakanı Stanislas Guerini’nin ofisinden yapılan açıklamada, bu uygulamaların hem çalışanlar hem de yönetim için siber güvenlik riskleri taşıdığı belirtildi. Bakanlık, yasaklanan uygulamaların tam bir listesini paylaşmadı, ancak Guerini, belirli iletişim ihtiyaçları için bazı istisnaların olabileceğini söyledi. Bu yeni düzenleme, kamu görevlilerinin kişisel cihazlarını etkilemeyecek.

VERİ TOPLAMAK YASAKLARA NEDEN OLUYOR

Fransa'nın aldığı bu karar, ABD federal hükümeti, Kanada, Avrupa Komisyonu ve İngiltere’nin TikTok’u çalışanlarının cihazlarından yasaklamasının ardından geldi. Bu yasakların temel nedeni, yetkililerin Çin hükümetinin TikTok aracılığıyla önemli kişiler hakkında veri toplayabileceği, propaganda yayabileceği ve ByteDance'i hassas bilgileri paylaşmaya zorlayabileceği endişesinden kaynaklanıyor.

TikTok ise Çin hükümeti ile işbirliği yapmadığını defalarca dile getirdi. Temsilciler Meclisi komitesi önünde ifade veren CEO Shou Chew, ByteDance’in “Çin’in bir temsilcisi olmadığını” vurguladı. Ancak, yetkililer bu açıklamalardan tatmin olmuş görünmüyor. Şirket, daha fazla ülkede de benzer yasaklarla karşılaşabilir. Tüm bu zorluklara rağmen TikTok, kullanıcı kitlesini genişletmeye devam ediyor.