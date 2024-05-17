ABD'ye karşı mücadele başladı! İçerik üreticilerinden TikTok yasağına tepki!

Bir grup TikTok içerik üreticisi, Salı günü ABD federal mahkemesinde, ABD Başkanı Biden'ın imzaladığı ve TikTok uygulamasının 170 milyon Amerikalı tarafından kullanılmasını engelleyecek veya elden çıkarılmasını zorunlu kılacak yasayı engellemek amacıyla dava açtı. İçerik üreticileri, TikTok'un Amerikan yaşamı üzerinde "derin bir etkisi" olduğunu belirtti.

Dava açan TikTok kullanıcıları arasında, Teksaslı bir deniz piyadesi gazisi ve çiftlik ürünleri satıcısı, Tennessee'de kurabiye satan ve ebeveynlik hakkında konuşan bir kadın, spor yorumları yapan Kuzey Dakota'da bir üniversite koçu ve cinsel saldırı mağdurlarının haklarını savunan Kuzey Carolina'da yeni mezun bir genç bulunuyor.

Dava dilekçesinde, "Farklı yerlerden, mesleklerden, yaşam tarzlarından ve siyasi görüşlerden gelseler de, TikTok'un kendilerini ifade etmek ve topluluk oluşturmak için benzersiz ve vazgeçilmez bir araç sağladığı konusunda birleşmiş durumdalar." ifadeleri yer aldı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT EDİLİYOR

Dava'da içerik üreticilerini temsil eden Davis Wright Tremaine LLP hukuk firması tarafından ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nde açıldı. Adalet Bakanlığı sözcüsü ise TikTok yasasının "ilk değişiklik ve diğer anayasal sınırlamalarla uyumlu bir şekilde kritik ulusal güvenlik endişelerini ele aldığını" ve mahkemede yasayı savunmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Yasa, ifade özgürlüğünü tehdit ediyor ve "Amerikan yaşamının bir parçası haline gelen belirli bir iletişim ortamını kapatma vaadinde bulunuyor," diyen dava, ihtiyati tedbir talep ediyor. Geçen hafta, TikTok ve Çinli ana şirketi ByteDance, yasanın bir dizi anayasal ihlali olduğunu, bunlar arasında Birinci Değişiklik kapsamında ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunarak benzer bir dava açtı.

TRUMP TİKTOK'UN YANINDA

TikTok geliştiricileri, 2020'de Donald Trump yönetiminde uygulamayı engelleme girişimini ve geçen yıl Montana'da bir eyalet yasağını engellemek amacıyla benzer davalar açtı ve her iki durumda da mahkemeler yasakları engelledi. Trump, TikTok'u yasaklama girişimlerini eleştirdi ancak uygulamaya katılmadı.

Biden'ın 24 Nisan'da imzaladığı yasa, ByteDance'e TikTok'u satması için 19 Ocak'a kadar süre veriyor, aksi takdirde bir yasakla karşı karşıya kalacak. Beyaz Saray, Çin merkezli mülkiyetin sona ermesini istediğini ancak TikTok'un yasaklanmasını istemediğini belirtti.

850 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Yasa, Apple ve Alphabet'in Google gibi uygulama mağazalarının TikTok'u sunmasını ve internet barındırma hizmetlerinin TikTok'u desteklemesini ByteDance TikTok'u elden çıkarmadıkça yasaklıyor. İçerik üreticilerinin açtığı davada, "TikTok'un şu anda ABD'de yaklaşık 170 milyon kullanıcısı olduğundan, TikTok'a erişim sağlamaya devam etmenin cezasının yaklaşık 850 milyar dolar olacağını" belirtti.

Dava, hükümetin yasayı Amerikalıların verilerini korumak için gerekli gördüğü ölçüde, "daha önce bu stratejiyi denediğini ve kaybettiğini" ve "endişelerin spekülatif olduğunu, olmasalar bile, söz konusu endişeye daha dar bir şekilde uyarlanmış yasalarla cevap verilebileceğini" savundu. TikTok'un geçen hafta açtığı dava, elden çıkarmanın "ticari, teknolojik ve yasal olarak mümkün olmadığını" belirtildi. "Hiç şüphesiz: Yasa, 19 Ocak 2025'e kadar TikTok'un kapatılmasını zorlayacak."

SÖZ DİNLENİRSE YASAK KALKAR

ABD milletvekilleri arasında Çin'in Amerikalılar üzerinde casusluk yapabileceği endişesi nedeniyle çıkan yasa, tanıtılmasından haftalar sonra Kongre'den ezici bir çoğunlukla geçti. Nisan ayında Apple, Çin'in ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Meta Platform'un WhatsApp ve Threads uygulamalarını App Store'dan kaldırmasını istediğini belirtti.

Biden, ByteDance'in ilerleme kaydettiğine karar verirse Ocak 19 son tarihini üç ay uzatabilir. İçerik üreticilerinin davası, Biden'ın kampanyasının TikTok'u kullandığını ve kampanya müdür yardımcısının "başkan hakkında bilgi alınan herhangi bir yeri görmezden gelmenin saçma olacağını" söylediğini belirtti.