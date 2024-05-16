Samsung, Galaxy AI modelinin yeni özelliklerini duyurdu: Kullanıcılar artık fotoğraflarını özgürce düzenleyebilecek!

Microsoft, Çin'de yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında çalışanları için yeni bir dönem başlatıyor!

Microsoft, Çin'de yapay zeka ve bulut bilişim alanlarında çalışanları için yeni bir dönem başlatıyor!

Galaxy kullanıcıları kendi ürettikleri fotoğraflar üzerinde diledikleri oynamaları rahat bir şekilde yapabiliyor

Samsung Electronics, Galaxy AI modelinin yeni özelliklerini tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Galaxy AI özelliklerinin kullanılabileceği model yelpazesini genişletti. Akıllı telefonlarda Galaxy S22 Serisi, Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Flip4 ile tabletlerde Galaxy Tab S8 Serisinde de Galaxy AI özellikleri kullanılabilecek.

Galaxy AI'ın Google ile "Circle to Search" özelliği, kullanıcıların ekranda gördükleri herhangi bir nesneyi ya da içeriğin etrafında parmaklarıyla bir daire çizerek o nesne ya da içerik hakkında Google'da arama yapmasına olanak tanıyor.

Kullanıcılar, bir ürünü, kıyafeti ya da cihazı beğenip satın almak istediklerinde Circle to Search ile bu nesneyi daire içine alarak internette hızlıca bulabilecek.

Web Asistanı ile Galaxy kullanıcıları haberlerin ya da web sayfalarının kısa özetine erişebiliyor ve yeni gelişmeleri takip ederken zaman kazanıyor.

Yapay zeka destekli Chat Asistanı, arkadaşlarla günlük sohbetler için içerik önerilerinin yanında iş arkadaşlarıyla veya iş ortaklarıyla yapılan yazışmalarda daha resmi ve kurumsal bir dilde cevaplar üretebiliyor.

Ses Kaydı Asistanı, yapay zeka ve "Konuşmadan Metne" aktarım teknolojileriyle ses kayıtlarını yazıya geçirebiliyor, özetini çıkarabiliyor ve hatta tercümesini de gerçekleştirebiliyor. Not Asistanı, AI desteğiyle tutulan notların özetini çıkartıyor, notları özel şablonlara yerleştiriyor, kapak sayfaları öneriyor ve daha düzenli ve üretken bir not alma deneyimi sunuyor.

Galaxy dünyası Galaxy kullanıcılarına fotoğraf ve video deneyimini ileriye taşıyan birçok yerleşik kamera özelliği sunarken kamera yetenekleriyle sunulan bu deneyim Galaxy AI'ın yapay zeka entegrasyonlu fotoğraf ve video düzenleme özellikleriyle ileriye taşınıyor.

Kreatif Düzenleme, fotoğrafları çektikten sonra dahi fotoğrafın içindeki nesneleri yeniden boyutlandırma, konumunu değiştirme ya da hizalama olanağı sunuyor. Galaxy kullanıcıları kendi ürettikleri fotoğraflar üzerinde diledikleri oynamaları rahat bir şekilde yapabiliyor.