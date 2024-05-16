Ubisoft batıyor mu? Ubisoft'un hisseleri son 16 ayın en düşük seviyesinde!

Fransız video oyunu yayıncısı Ubisoft Entertainment SA'nın hisseleri, şirketin ilk mali çeyrekteki rezervasyonlarının analist tahminlerinden daha düşük olacağı uyarısının ardından Perşembe günü büyük bir düşüş yaşadı.

Ubisoft, Çarşamba günü piyasa kapanışından sonra yaptığı açıklamada, içinde bulunduğumuz çeyrekte net rezervasyonlarının yaklaşık 275 milyon € olacağını duyurdu. Bu rakam, Bloomberg anketine katılan analistlerin ortalama 376 milyon €'luk tahmininin altında.

Ubisoft hisseleri, Paris borsasında saat 10:28 itibarıyla %15'lik bir düşüşle 19,78 €'ya gerileyerek, 12 Ocak 2023'ten bu yana en büyük düşüşünü yaşadı.

Şirket, Mart ayında sona eren mali yılda 401 milyon € düzeltilmiş işletme geliri bildirirken, bu yıl hafif bir büyüme öngördü.

CIC Markets analisti Eric Ravary, şirketin bu yıl için öngördüğü gelirin "muhtemelen hayal kırıklığı oluşturacağını" belirtti. CIC Markets, şirketin düzeltilmiş işletme geliri tahminini 471 milyon €'dan 412 milyon €'ya düşürdü.

Ubisoft, bu mali yıl içinde Assassin's Creed Shadows ve Star Wars Outlaws gibi iki beklenen oyunu piyasaya sürmeyi planlıyor.