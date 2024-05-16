Huawei ürünlerini 30 bin kişilik ekiple geliştiriyor!

Dünyanın öne çıkan teknoloji şirketlerinden Huawei, ürünlerini Çin'deki AR-GE kampüsünde çalışan 30 bin kişilik ekiple ortaya çıkarıyor.

168 futbol sahası büyüklüğüne eşit 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu kampüste, Avrupa'nın 12 farklı şehrinden çeşitli yapıların benzerleri yer alıyor. Bu yapılarda Huawei, dizüstü bilgisayarlarından akıllı telefonlarına kadar tüm ürünlerinin AR-GE faaliyetlerini yürütüyor.

30 bin çalışana ev sahipliği yapan kampüs, teknoloji merkezi olmasının yanı sıra sahip olduğu mimari yapılarla da öne çıkıyor. Bu yapılar arasında; Almanya'daki Heidelberg Kalesi'nden Prag'daki Charles Köprüsü'ne, Granada'dan Stokholm'ün ikonik yapılarına kadar çok sayıda mimari eserin benzeri bulunuyor.

Huawei'in Kurucusu Ren Zhengfei'nin Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden ilham alarak oluşturduğu kampüste, 12 köy bulunuyor. Alanın büyük olmasından dolayı kampüs içerisinde trenle seyahat ediliyor.

Şirketin AR-GE üssü, ortalama 30 yaş ile genç bir çalışan profiline sahip.

Kampüs içerisinde çalışma alanlarının dışında restoran, kafe gibi sosyal alanlar da yer alıyor. Yerleşkede 100 binden fazla kitaba ev sahipliği yapan, Türkçe eserlerin de olduğu bir kütüphane mevcut.

YENİ HUAWEİ PURA 70 ULTRA DİKKAT ÇEKİYOR

Huawei'in, Dongguan'daki kampüsüne arabayla 1 saat uzaklıkta farklı bir kampüsü daha var. Şirketin genel müdürlük binasını da içeren Shenzhen'deki bu kampüste, akıllı telefondan tablete yeni ürünlere dair bilgiler paylaşıldı.

Yeni ürünler arasında, Huawei'in yeni akıllı telefon serisi Pura 70, akıllı saat Huawei Watch Fit 3, dizüstü bilgisayar Huawei MateBook X Pro ve tablet Huawei MatePad 11,5s yer alıyor. Huawei Pura 70 Ultra, kamera özellikleriyle bağımsız değerlendirme kuruluşu DXOMARK tarafından dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu seçildi.

Tanıtılan ürünlerden Huawei Watch Fit 3, Türkiye'deki kullanıcılara sunuldu. Paylaşılan bilgilere göre, diğer ürünler de gelecek ay Türkiye’de kullanıma sunulacak.

5G TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Huawei, Shenzhen'deki genel müdürlük binasında, bir diğer yetkinlik alanı olan 5G alanındaki teknolojilerini de sergiliyor.

Baz istasyonlarından çeşitli 5G ekipmanlarına kadar birçok teknolojinin tanıtıldığı özel alanda, şirketin yapay zeka çalışmalarına ilişkin birçok uygulama da yer alıyor.

Shenzhen'deki kampüsün içerisinde şirketin satış mağazası da mevcut. Bu mağazada akıllı telefon, tablet gibi ürünlerin yanı sıra Huawei'in paydaşı olduğu otomobil şirketlerinin araçları da sergileniyor.

Huawei, Luxeed (Chery ortaklığı bulunuyor) ve Aito markaları altında otomobil üretimi gerçekleştiriyor. Mağazada, elektrikli ve hibrit olmak üzere iki markanın çeşitli modelleri tanıtılıyor.

2 versiyonu bulunan Aito'nun en yeni SUV aracı M9'un elektrikli versiyonunda 630 kilometre menzil vadediliyor. Hibrit versiyonda ise 1400 kilometreyi aşan bir menzil sunuluyor. Birçok gelişmiş teknolojiye sahip araç, arka koltukta projeksiyonla film izleme imkanı da sunuyor.

Şirket, Shenzhen'deki kampüsünde otonom aracını da tanıtıyor. Araç, verilen konuma trafik kurallarına uyarak tamamen otonom bir şekilde gidiyor. Bu gelişmelerle Huawei, teknolojinin diğer alanlarının yanı sıra otomotiv sektöründeki çalışmalarını da artırıyor.