ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin...

Güvenlik uzmanları, son bir araştırmanın, internet kullanıcılarının hala sık sık kolayca tahmin edilebilecek şifreleri seçtiğini gösterdiğini açıkladı. Araştırmada, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen PIN şifreleri incelendi ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, kullanıcılar arasında en yaygın olarak tercih edilen dört haneli şifreler arasında "1234", "1111", ve "0000" gibi basit kombinasyonlar yer alıyor. Yetkililer bu tarz şifrelerin kolayca bulunabildiğini ve kolaylıkla çalınabileceği belirtildi.

Ancak, güvenlik açısından daha sağlam olan ve hackerların kırma olasılığını azaltan şifreler de bulunuyor. En az tercih edilen dört haneli şifreler arasında ise "8557", "8438" ve "9539" gibi daha karmaşık kombinasyonlar öne çıkıyor.

Yapılan araştırmada toplam 3,4 milyon şifre incelendi. İşte o şifreler:

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

7777

1234

1111

0000

1212

1004

2000

4444

2222

6969

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların daha güçlü şifreler seçmeleri gerektiğini ve basit şifrelerin siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurgularken, dört haneli şifrelerin toplamda 10.000 farklı kombinasyona sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüzden şifre seçiminde dikkatli olunması gerekmekte.

EN AZ KULLANILAN ŞİFRELER

6827

0859

6793

0738

8557

8438

9539

7063

6835

8093

Bankaların ATM'lerinde kullanılan şifrelerin de dikkatlice seçilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, kullanıcıların siber güvenlik konusunda bilinçli olmaları ve güçlü şifreler kullanmaları gerektiği vurgulandı.

İNGİLTERE'DE KULLANILAN ŞİFRELER

password 123456 guest liverpool qwerty arsenal 123456789 password1 12345 12345678 chelsea charlie abc123 liverpool1 Parola12 football monkey chocolate yuantuo2012 letmein

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre en yaygın kullanılan diğer şifreler arasında 'guest', 'liverpool', 'qwerty', 'arsenal', '123456789', 'chocolate' ve 'monkey' yer alıyor.