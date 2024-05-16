ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin...
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güvenlik uzmanları, son bir araştırmanın, internet kullanıcılarının hala sık sık kolayca tahmin edilebilecek şifreleri seçtiğini gösterdiğini açıkladı. Araştırmada, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen PIN şifreleri incelendi ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Uzmanlara göre, kullanıcılar arasında en yaygın olarak tercih edilen dört haneli şifreler arasında "1234", "1111", ve "0000" gibi basit kombinasyonlar yer alıyor. Yetkililer bu tarz şifrelerin kolayca bulunabildiğini ve kolaylıkla çalınabileceği belirtildi.
Ancak, güvenlik açısından daha sağlam olan ve hackerların kırma olasılığını azaltan şifreler de bulunuyor. En az tercih edilen dört haneli şifreler arasında ise "8557", "8438" ve "9539" gibi daha karmaşık kombinasyonlar öne çıkıyor.
Yapılan araştırmada toplam 3,4 milyon şifre incelendi. İşte o şifreler:
EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER
- 7777
- 1234
- 1111
- 0000
- 1212
- 1004
- 2000
- 4444
- 2222
- 6969
Güvenlik uzmanları, kullanıcıların daha güçlü şifreler seçmeleri gerektiğini ve basit şifrelerin siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurgularken, dört haneli şifrelerin toplamda 10.000 farklı kombinasyona sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüzden şifre seçiminde dikkatli olunması gerekmekte.
EN AZ KULLANILAN ŞİFRELER
- 6827
- 0859
- 6793
- 0738
- 8557
- 8438
- 9539
- 7063
- 6835
- 8093
Bankaların ATM'lerinde kullanılan şifrelerin de dikkatlice seçilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, kullanıcıların siber güvenlik konusunda bilinçli olmaları ve güçlü şifreler kullanmaları gerektiği vurgulandı.
İNGİLTERE'DE KULLANILAN ŞİFRELER
- password
- 123456
- guest
- liverpool
- qwerty
- arsenal
- 123456789
- password1
- 12345
- 12345678
- chelsea
- charlie
- abc123
- liverpool1
- Parola12
- football
- monkey
- chocolate
- yuantuo2012
- letmein
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre en yaygın kullanılan diğer şifreler arasında 'guest', 'liverpool', 'qwerty', 'arsenal', '123456789', 'chocolate' ve 'monkey' yer alıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi