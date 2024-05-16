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Haberler > Teknoloji > ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin...

ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güvenlik uzmanları, son bir araştırmanın, internet kullanıcılarının hala sık sık kolayca tahmin edilebilecek şifreleri seçtiğini gösterdiğini açıkladı. Araştırmada, milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen PIN şifreleri incelendi ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, kullanıcılar arasında en yaygın olarak tercih edilen dört haneli şifreler arasında "1234", "1111", ve "0000" gibi basit kombinasyonlar yer alıyor. Yetkililer bu tarz şifrelerin kolayca bulunabildiğini ve kolaylıkla çalınabileceği belirtildi.

Ancak, güvenlik açısından daha sağlam olan ve hackerların kırma olasılığını azaltan şifreler de bulunuyor. En az tercih edilen dört haneli şifreler arasında ise "8557", "8438" ve "9539" gibi daha karmaşık kombinasyonlar öne çıkıyor.

ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin... - 1. Resim

Yapılan araştırmada toplam 3,4 milyon şifre incelendi. İşte o şifreler:

EN ÇOK KULLANILAN ŞİFRELER

  • 7777
  • 1234
  • 1111
  • 0000
  • 1212
  • 1004
  • 2000
  • 4444
  • 2222
  • 6969

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların daha güçlü şifreler seçmeleri gerektiğini ve basit şifrelerin siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurgularken, dört haneli şifrelerin toplamda 10.000 farklı kombinasyona sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüzden şifre seçiminde dikkatli olunması gerekmekte.

ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin... - 2. Resim

EN AZ KULLANILAN ŞİFRELER

  • 6827
  • 0859
  • 6793
  • 0738
  • 8557
  • 8438
  • 9539
  • 7063
  • 6835
  • 8093 

Bankaların ATM'lerinde kullanılan şifrelerin de dikkatlice seçilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, kullanıcıların siber güvenlik konusunda bilinçli olmaları ve güçlü şifreler kullanmaları gerektiği vurgulandı. 

ATM dolandırıcılarına dikkat! Bu şifreleri kullanıyorsanız hemen değiştirin... - 3. Resim

İNGİLTERE'DE KULLANILAN ŞİFRELER

  1. password
  2. 123456
  3. guest
  4. liverpool
  5. qwerty
  6. arsenal
  7. 123456789
  8. password1
  9. 12345
  10. 12345678
  11. chelsea
  12. charlie
  13. abc123
  14. liverpool1
  15. Parola12
  16. football
  17. monkey
  18. chocolate
  19. yuantuo2012
  20. letmein 

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre en yaygın kullanılan diğer şifreler arasında 'guest', 'liverpool', 'qwerty', 'arsenal', '123456789', 'chocolate' ve 'monkey' yer alıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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