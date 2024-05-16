Çin'in uzay istasyonu güneş enerjili robot astronotu Taikobot'a hazırlanıyor!

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na göndereceği yeni robot tanıtıldı. Robot, istasyonda insan mürettebatına yardımcı olacak bir bakıcı rolü üstlenecek.

Changsha'daki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi tarafından geliştirilen Taikobot, başlangıçta istasyondaki günlük görevlerde, örneğin malzeme taşıma gibi işlerde yardımcı olmak için tasarlandı. Güneş enerjili robot astronot Taikobot, Çin'in uzay istasyonu operasyonlarını devrim niteliğinde değiştirebilecek önemli bir teknolojik ilerleme olarak dikkat çekiyor.

İnsan astronotlara destek olmak üzere tasarlanan Taikobot, istasyonun sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlamak için çeşitli rutin görevleri üstlenecek.

Bir süredir astronot robot, Tiangong'un yeryüzünde yapılmış bir kopyası içinde kapsamlı testlere tabi tutuldu. Şimdi gerçek istasyonda kullanılmadan önce daha fazla testten geçirilecek. Yardımcı robot, son teknoloji robotiklerle uzay keşfinin birleştirerek, insanların Dünya atmosferinin ötesindeki insanlı görevlerine dair yeni bir bakış açısı oluşturulmak isteniyor.

ROBOT ASTRONOT TAİKOBOT

Changsha'daki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi tarafından geliştirilen Taikobot, uzay istasyonundaki çeşitli görevlerde yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanan robot, yaklaşık olarak 25 kg ağırlığında ve yaklaşık olarak 1,6 metre boyunda. Taikobot'un arkasındaki ekip, robotun eşzamanlı olarak çeşitli görevleri yerine getirebilmesine izin veren 6 serbestlik derecesine sahip antropomorfik çift kollu bir sistem ve iki hünerli el içerdiğini belirtiyor.

Robot, görevlerini yerine getirebilmesi için gelişmiş sensörler ve kameralar takılı durumda. Ayrıca, insan benzeri "elleri" sayesinde insan meslektaşları gibi bazı hassas görevleri yerine getirebilecek. Taikobot'un üç yıllık test aşamasını anlatan makalede, "Deneyler, Taikobot'un bazı basit ve tekrarlayan görevleri astronotlarla birlikte yapabileceğini ve astronotların istasyon üzerindeki çalışma verimliliğini artırmalarına yardımcı olabileceğini gösteriyor," dedi.

Henüz Taikobot'un istasyona ne zaman gönderileceğine dair kesin bir tarih açıklanmadı. Ayrıca, gerçekte robotun orada ne tür görevler yapacağı da belirtilmedi.

ABD'NİN UZAYA GÖNDERDİĞİ ROBOT

Taikobot, uzayda ilk insan benzeri robot olmayacak, bu unvanı NASA'nın Robonaut-2'si taşıyor. 2011'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Robonaut-2, üç yıl boyunca astronotlar tarafından test edildi ve düğmeleri çevirme ve düğmelere basma gibi görevleri gerçekleştirdi.

Robonaut-2 hiçbir zaman tam olarak işlevsel olmasa da, insan benzeri robotların bir uzay istasyonunda verimliliği artırabileceğini gösterdi. TechTimes'ın haberine göre Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'un da 2019'da ISS'ye kendi versiyonu olan Skybot F-850 adında bir insan benzeri robot gönderdiği biliniyor.