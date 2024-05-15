iPad kullanıcılarına müjde: Apple pil sağlığı özelliğini sunuyor!

Geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinde, batarya sağlığıyla ilgili yeni bir menü sunuluyor.

Bu menü sayesinde kullanıcılar, batarya sağlığı hakkında bilgi alabilir ve aynı zamanda yüzde 80'lik şarj limiti uygulayabilirler. Bu özellik sayesinde tabletler, pil ömrünü korumak veya uzatmak amacıyla yüzde 80'in üzerinde şarj edilemez.

Pil sağlığı menüsünde ayrıca, cihazdaki bataryanın üretim tarihi ve ilk şarj tarihi gibi bilgiler de görüntülenebilir. Türkiye'de de satılan bu yeni modeller hakkında Apple'ın Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bob Borchers, "Öğrenciler, içerik üreticileri, küçük işletmeler ve daha birçok kullanıcı iPad Air’i performansı, taşınabilirliği ve çok yönlülüğü için seviyor. Üstelik tümü, uygun bir fiyatla sunuluyor. Bugün iPad Air her zamankinden daha da iyi." şeklinde konuştu.

Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Ternus ise yeni iPad Pro hakkında şunları söyledi: "Dünyanın en iyi ekranını, en yeni M serisi çiplerimizin sunduğu üstün performansı ve gelişmiş aksesuarları portatif bir tasarımda bir araya getiren iPad Pro hem farklı meslek gruplarından profesyonellerin hem de en üst düzey iPad deneyiminden faydalanmak isteyen kişilerin gücüne güç katıyor. Büyüleyici derecede ince ve hafif yeni iPad Pro ile bugün bir adım daha ileriye gidiyoruz. Bu, şimdiye kadarki en büyük iPad Pro yeniliği."

%80 İPAD BATARYA ŞARJ SINIRINI NASIL AYARLANIR

M4 iPad Pro veya M2 iPad Air'inizde Ayarlar uygulamasını açın.

Batarya ➝ Batarya Sağlığı'na dokunun.

Özelliği etkinleştirmek için %80 Sınırı yanındaki anahtarı açın.

Yeni Batarya Sağlığı ayarları menüsünden, iPad'inizin bataryasının üretim tarihini ve ilk kullanıldığı ayı ve yılını da görebilirsiniz.

M4 iPad Pro ve M2 iPad Air modellerinde, cihazınızın bataryasının döngü sayısını da öğrenebilirsiniz. Bunun neden önemli olduğunu öğrenmek için, ilgili nasıl yapılır makalemizi mutlaka kontrol edin.