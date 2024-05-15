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ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den gelen malların gümrük vergisi artırıldı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor! Çin&#039;den gelen malların gümrük vergisi artırıldı!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD, Çin'den elektrikli araçlar, piller, güneş hücreleri ve bilgisayar çipleri üzerindeki tarifeleri artıracak. Tarifeler genellikle temel temiz enerji teknolojileri ve kritik mineralleri hedef alıyor.

ABD, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Yıllık 18 milyar dolarlık ithalatı etkilemesi beklenen bu hamle, Çin-ABD ticaret savaşını daha da alevlendirebilir.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Çin'i teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve yenilik konusundaki haksız ticaret uygulamalarını durdurmaya teşvik etmek için çelik, alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, piller, kritik mineraller, güneş hücreleri ve tıbbi ürünler gibi stratejik sektörlerdeki gümrük vergilerini artırmaya karar verdi.

ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den gelen malların gümrük vergisi artırıldı! - 1. Resim

VERGİLER DÖRT KATINA ÇIKACAK

Bu kararla birlikte elektrikli araçlara yönelik vergi dört katına çıkarılarak Çin'den ithal edilen araçlar için %100 gümrük vergisi uygulanacak. Ayrıca, elektrikli araçlarda kullanılan pil parçaları ve lityum iyon pillerin vergisi de %7,5'ten %25'e yükselecek. Çin'den gelen yarı iletkenlere uygulanan tarife oranı ise 2025 yılına kadar %50'ye çıkarılacak.

Sabit mıknatıslar, doğal grafit ve diğer kritik mineraller gibi bazı ürünlere de önümüzdeki birkaç yıl içinde sıfırdan %25'e çıkacak olan vergiler getirilecek. Bu ürünler, piller, güneş panelleri ve çelik üretiminde kullanılmaktadır. The Verge'nin haberine göre, bazı çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergileri bugünkü %7,5'tan %25'e artırılacak. Güneş hücreleri ithalatında ise vergi oranı %25'ten %50'ye yükselecek.

ABD-Çin ticaret savaşı kızışıyor! Çin'den gelen malların gümrük vergisi artırıldı! - 2. Resim

ABD, güneş hücrelerinde kullanılan polisilikon üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği Çin'in Sincan bölgesinden gelen güneş enerjisi ithalatını zaten engelliyor. Bu kararlarla ABD, yerli üreticilerini korumayı ve üretimi tekrar ülkeye çekmeyi hedefliyor. Biden yönetimi, 2022'de Savunma Üretim Yasasını devreye sokarak güneş panelleri ve diğer temiz enerji teknolojilerinin üretimini artırmayı amaçlamıştı. Ayrıca, 2022'de yürürlüğe giren CHIPS ve Bilim Yasası, yerli yarı iletken üretimi için 52 milyar dolarlık federal fonun ayrılmasını sağladı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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