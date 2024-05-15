Android baştan aşağı yenileniyor! Google Yapay Zeka ile yepyeni bir Android deneyimi

Her şeyi Google yapacak! Arama motoru yeni yapay zeka özellikleriyle donatıldı

Her şeyi Google yapacak! Arama motoru yeni yapay zeka özellikleriyle donatıldı

Yapay zeka alanında kaydedilen büyük ilerlemeler, Android kullanıcılarının deneyimini kökten değiştiriyor. Google Yapay Zeka'nın Android işletim sistemiyle bütünleşmesi, milyarlarca kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İşte en son gelişmeler ve getirdiği yenilikler:

Android kullanıcıları artık Seçerek Arat özelliği sayesinde eğitim hayatlarında daha verimli olabilecekler. Öğrenciler, fizik veya matematik problemleriyle karşılaştıklarında, ödev sayfalarından ayrılmadan adım adım açıklamalı talimatlar alabilecekler. Bu özellik, LearnLM model ailesinin uygulanmasıyla daha karmaşık problemleri de çözebilecek şekilde güncellenecek. Şu anda 100 milyondan fazla cihazda kullanılan bu özelliğin kullanımının yıl sonuna kadar ikiye katlanması hedefleniyor.

Android'e entegre edilen Gemini, kullanıcıların ekranlarında ne olduğunu ve hangi uygulamayı kullandıklarını daha iyi anlayarak daha etkili bir deneyim sunuyor. Aynı ekranda yer paylaşımı özelliğiyle, kullanıcılar farklı platformlarda da Gemini'yı kullanabilecekler. Bu güncelleme, önümüzdeki aylarda milyonlarca cihazda kullanıma sunulacak.

GEMİNİ NANO İLE ÇOK MODLU DENEYİM

Android, yerleşik yapay zeka modeli Gemini Nano ile kullanıcılarına daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Bu yeni nesil model, metin işleme yeteneklerinin yanı sıra görüntü, ses ve konuşma dili gibi bağlam içindeki bilgileri de anlayabiliyor. Pixel'de başlayarak yıl sonuna doğru tanıtılacak olan bu özellik, kullanıcıların telefonlarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

Gemini Nano'nun özelliklerinden biri olan Talkback, kullanıcılara görseller hakkında daha ayrıntılı ve anlaşılır açıklamalar sunacak. Ayrıca, telefon görüşmeleri sırasında şüpheli dolandırıcılık girişimlerini tespit ederek anlık uyarılar verecek bir özellik üzerinde çalışılıyor.

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Google, kullanıcıların telefonlarını daha da etkin bir şekilde kullanabilmeleri için yapay zeka deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceklerini belirtiyor. Bu gelişmeler, Android 15 sürümü ve ekosistem güncellemeleriyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.