Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Android baştan aşağı yenileniyor! Google Yapay Zeka ile yepyeni bir Android deneyimi

Android baştan aşağı yenileniyor! Google Yapay Zeka ile yepyeni bir Android deneyimi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Android baştan aşağı yenileniyor! Google Yapay Zeka ile yepyeni bir Android deneyimi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yapay zeka alanında kaydedilen büyük ilerlemeler, Android kullanıcılarının deneyimini kökten değiştiriyor. Google Yapay Zeka'nın Android işletim sistemiyle bütünleşmesi, milyarlarca kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. İşte en son gelişmeler ve getirdiği yenilikler:

Android kullanıcıları artık Seçerek Arat özelliği sayesinde eğitim hayatlarında daha verimli olabilecekler. Öğrenciler, fizik veya matematik problemleriyle karşılaştıklarında, ödev sayfalarından ayrılmadan adım adım açıklamalı talimatlar alabilecekler. Bu özellik, LearnLM model ailesinin uygulanmasıyla daha karmaşık problemleri de çözebilecek şekilde güncellenecek. Şu anda 100 milyondan fazla cihazda kullanılan bu özelliğin kullanımının yıl sonuna kadar ikiye katlanması hedefleniyor.

Android'e entegre edilen Gemini, kullanıcıların ekranlarında ne olduğunu ve hangi uygulamayı kullandıklarını daha iyi anlayarak daha etkili bir deneyim sunuyor. Aynı ekranda yer paylaşımı özelliğiyle, kullanıcılar farklı platformlarda da Gemini'yı kullanabilecekler. Bu güncelleme, önümüzdeki aylarda milyonlarca cihazda kullanıma sunulacak.

Android baştan aşağı yenileniyor! Google Yapay Zeka ile yepyeni bir Android deneyimi - 1. Resim

GEMİNİ NANO İLE ÇOK MODLU DENEYİM

Android, yerleşik yapay zeka modeli Gemini Nano ile kullanıcılarına daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Bu yeni nesil model, metin işleme yeteneklerinin yanı sıra görüntü, ses ve konuşma dili gibi bağlam içindeki bilgileri de anlayabiliyor. Pixel'de başlayarak yıl sonuna doğru tanıtılacak olan bu özellik, kullanıcıların telefonlarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.

Gemini Nano'nun özelliklerinden biri olan Talkback, kullanıcılara görseller hakkında daha ayrıntılı ve anlaşılır açıklamalar sunacak. Ayrıca, telefon görüşmeleri sırasında şüpheli dolandırıcılık girişimlerini tespit ederek anlık uyarılar verecek bir özellik üzerinde çalışılıyor.

Android baştan aşağı yenileniyor! Google Yapay Zeka ile yepyeni bir Android deneyimi - 2. Resim

Google, kullanıcıların telefonlarını daha da etkin bir şekilde kullanabilmeleri için yapay zeka deneyimini daha da geliştirmeye devam edeceklerini belirtiyor. Bu gelişmeler, Android 15 sürümü ve ekosistem güncellemeleriyle birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini güncelledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her şeyi Google yapacak! Arama motoru yeni yapay zeka özellikleriyle donatıldı - TeknolojiGoogle arama deneyimini yeniden tasarlıyor!Google'ın merakla beklenen etkinliği gerçekleşti! Google I/O 2024'te neler duyuruldu? - TeknolojiGoogle'dan dev yapay zeka hamlesi!Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (14 Mayıs 2024) - TeknolojiGame Pass'e gelecek oyunlar belli oldu!Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu Türksat 6A için tarih verdi - TeknolojiBakan Uraloğlu tarih verdi, Türksat 6A hazırlıkları başladı!Sony'de işler iyi gitmiyor, yıllık kar marjı yüzde 7 düştü! Peki PS5 satışları ne durumda? - TeknolojiSony'de kriz var! Satışlar tahmin edilenden de kötüTikTok, yapay zeka destekli arama sonuçlarını test ediyor! - TeknolojiTiktok, Google'dan hızlı davrandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...