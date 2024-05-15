Her şeyi Google yapacak! Arama motoru yeni yapay zeka özellikleriyle donatıldı

Google Arama'nın yeteneklerini artıran ve arama deneyimini yeniden tasarlayan yeni bir model olan Gemini duyuruldu. Gemini, çok adımlı akıl yürütme, planlama ve çok modluluk gibi gelişmiş yetenekleriyle dikkat çekiyor.

Google, son 25 yılda yaşanan teknolojik değişimlere paralel olarak Arama deneyimini geliştirmek için büyük bir adım attı. Google Arama, yapay zeka teknolojisinin getirdiği olanakları kullanarak kullanıcıların taleplerini daha etkin bir şekilde karşılamayı hedefliyor.

Yapay Zeka Özetleri, Arama'nın temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu özellik, kullanıcıların hızlıca bilgiye erişmesini sağlayarak araştırma sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca, kullanıcıların daha karmaşık soruları cevaplamak için çeşitli web sitelerine yönlendirilmesini sağlıyor.

Google, Yapay Zeka Özetlerini ABD'deki tüm kullanıcılara sunmaya başladı ve yakında bu özelliği daha fazla ülkeye yaymayı planlıyor. Özellikle, kullanıcıların arama sonuçlarını daha memnuniyet verici hale getirdiği ve yayıncılara trafik sağladığı gözlemlenmiştir.

Ayrıca, kullanıcıların yapay zeka özetlerini kişiselleştirebilecekleri bir özellik de duyuruldu. Bu özellik, kullanıcıların aradıkları bilgiyi daha hızlı ve etkili bir şekilde elde etmelerine olanak tanıyacak.

Gemini'nin çok adımlı muhakeme yetenekleri, kullanıcıların daha karmaşık soruları sormasına ve doğru cevapları daha hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olacak. Ayrıca, kullanıcıların önceden planlama yapmalarına da olanak tanıyacak olan Arama, yemeklerden tatillere kadar çeşitli konularda yardımcı olacak.

Google Arama'nın yeni özelliklerinden biri de yapay zeka tarafından düzenlenen sonuç sayfaları. Bu sayfalar, kullanıcıların ilgi alanlarına göre kategorize edilmiş içerikleri sunarak bilgiye erişimi kolaylaştıracak.

Son olarak, Google Arama'nın video ile arama özelliği de duyuruldu. Bu özellik, kullanıcıların görsel arama deneyimini daha da geliştirerek sorun giderme sürecini kolaylaştıracak.

Google Arama, yapay zeka teknolojisinin getirdiği yeniliklerle kullanıcıların arama deneyimini daha da geliştirmeye devam ediyor.