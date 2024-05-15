Google'ın merakla beklenen etkinliği gerçekleşti! Google I/O 2024'te neler duyuruldu?

Google I/O 2024’te, Google ürünlerini insanlar, işletmeler ve topluluklar için daha da yararlı hale getirmek amacıyla geliştirilen yeni özellikler ve güncellemeler duyuruldu.

Google, her yıl Apple ve diğer birçok şirket gibi klasikleşen ürün lansmanlarının yanı sıra diğer çalışmalarına yer verdiği etkinlikler düzenliyor. Bunlardan biri ve en büyüğü olan Google I/O 2024 etkinliği.

Google'ın yapay zeka alanındaki odaklandığı bu etkinlikte birçok yeni yapay zeka özelliği ve mevcut araçlara gelecek iyileştirmeler tanıtıldı.

GEMİNİ 1.5 PRO İLE DAHA FAZLASI

Yapay zeka destekli kişisel asistan Gemini, son sürümü 1.5 Pro'yu tanıtarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Yenilikler arasında, kullanıcılara daha geniş bir bağlam penceresi sunan 1 milyon parçalı bağlam penceresi, gelişmiş bir konuşma deneyimi ve kullanıcı adına harekete geçme yeteneği bulunuyor.

Gemini Advanced abonelerine sunulan bu güncellenmiş sürüm, karmaşık görevlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırıyor ve kullanıcıların belgeleri daha derinlemesine analiz etmelerini sağlıyor. Yeni özellikler arasında, Google Drive aracılığıyla veya doğrudan cihazdan dosya yükleme seçeneği, dosyaları anlamlandırma ve özetleme yeteneği gibi özellikler yer alıyor.

GÖRSEL TANIMA ÖZELLİĞİ

Gemini'nin görsel tanıma yeteneklerinde de büyük bir ilerleme kaydedildi. Artık, kullanıcılar bir restorandaki bir yemeğin fotoğrafını çekip tarifini isteyebilir veya bir matematik probleminin fotoğrafını çekip adım adım talimatlar alabilirler. Bu, birçok farklı kullanım senaryosunda kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak pratik bir özellik olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Gemini Advanced aboneleri, yeni konuşma deneyimi olan Gemini Live'ı da kullanabilecekler. Bu özellik, kullanıcıların daha doğal bir şekilde etkileşim kurmalarını sağlayacak ve özellikle iş görüşmeleri gibi önemli anlarda kullanıcıya rehberlik edecek.

Gemini'nin yeni planlama deneyimi, kullanıcıların seyahat planlarını yapmalarını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, seyahat tercihlerini belirterek Gemini'nin önerilerini alabilir ve kişiselleştirilmiş bir seyahat programı oluşturabilirler.

Son olarak, Gemini Advanced aboneleri, Gem'ler adı verilen özelleştirilmiş sürümler aracılığıyla daha kişisel bir deneyim yaşayabilecekler. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uygun olarak bir Gem oluşturabilir ve onun aracılığıyla belirli görevleri gerçekleştirebilirler.

Gemini'nin 1.5 Pro sürümü, 150'den fazla ülkede ve 35'ten fazla dilde kullanıcılara sunulacak. Yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin kullanıcı deneyimini daha da geliştireceği öngörülüyor.

GEMİNİ 1.5 FLASH NEDİR?

Yapılan duyurular arasında, en yeni model 1.5 Flash'in tanıtımı öne çıkıyor. Bu model, API ile kullanılan diğer modellere göre daha hızlı ve verimli çalışıyor. Özellikle yüksek hacimli ve sık tekrar eden görevler için optimize edilmiş olan 1.5 Flash, uzun bağlam penceresinde üst düzey performans sergiliyor. Ayrıca, maliyet açısından da daha verimli bir seçenek sunuyor.

Diğer bir güncelleme ise 1.5 Pro modelinde yapılan önemli iyileştirmeler. Bu model, genişletilmiş bağlam penceresi ve veri üzerindeki iyileştirmelerle birlikte daha karmaşık ve incelikli talimatları takip edebiliyor. Ayrıca, kullanıcıların modelin cevapları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlayan özellikler de eklenmiş durumda.

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GÖRÜNTÜLERİ ANLAYABİLİYOR

Gemini Nano ise görüntüleri de içerecek şekilde genişliyor. Bu sayede, metin girişlerinin yanı sıra görüntü, ses ve konuşma dili aracılığıyla da anlayış sağlanabilecek. Bu, uygulamaların kullanıcılarla daha doğal bir etkileşim kurmasını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Gemma ailesinin yeni nesil açık modelleri de duyuruldu. Gemma 2.0, çığır açan performans ve verimlilik sunacak şekilde tasarlanmış yeni bir mimariye sahip. Bunun yanı sıra, yapay zeka sistemlerinin gelişimiyle ilgili büyük bir adım olan Project Astra da duyuruldu. Bu proje, yapay zekanın insanlara günlük yaşamlarında yardımcı olabilecek kapsamlı bir çözüm olarak tasarlanmış durumda.

Gemini ailesinin bu yenilikleri, yapay zeka dünyasında önemli bir ilerleme olarak değerlendiriliyor. Yapılan duyurular, yapay zeka teknolojilerinin daha da gelişerek insan yaşamına daha fazla katkı sağlaması yönünde umut verici bir adım olarak nitelendiriliyor.