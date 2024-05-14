Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (14 Mayıs 2024)

Milyonlarca abonesiyle Xbox Game Pass servisi, yeni oyunlarla güncellendi. Microsoft, bu popüler servisi devamlı yenileyerek kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan Xbox Game Pass, oyuncular arasında giderek daha popüler hale geliyor. Servis, aylık ödeme karşılığında 100'den fazla oyunu sınırsız erişimle sunuyor ve Microsoft, sürekli yeni anlaşmalar üzerinde çalışarak kütüphaneyi genişletmeye devam ediyor. Bu güncellemelerle birlikte yeni oyunlar eklenirken, bazıları da anlaşma süreleri dolunca kaldırılıyor.

Peki, Xbox Game Pass'e yakın zamanda hangi oyunlar eklenecek veya hangileri kaldırılacak? İşte 14 Mayıs 2024 tarihli resmi liste:

Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC) / Bugün oynanabilir

Chants of Sennaar (Bulut, Konsol, ve PC) / 15 Mayıs

Immortals of Aveum (Bulut, PC, veXbox Series X|S) EA Play / 16 Mayıs

EA Sports NHL 24 (Bulut) EA Play'e dahil / 16 Mayıs

Senua’s Saga: Hellblade II (Bulut, PC, ve Xbox Series X|S) / 12 Mayıs

Galacticare (Bulut, PC, Xbox Series X|S) / 23 Mayıs

Hauntii (Bulut, Konsol, ve PC) / 23 Mayıs

Moving Out 2 (Bulut, Konsol, ve PC) / 28 Mayıs

Humanity (Bulut, Konsol, ve PC) / 30 Mayıs

Lords of the Fallen (Bulut, PC, ve Xbox Series X|S) / 30 Mayıs

Firework (PC) / 4 Haziran

Rolling Hills (Bulut, Konsol, ve PC) / 4 Haziran

Resmi duyuruya göre, aşağıdaki oyunlar 15 Mayıs'ta Game Pass'te yer alacak:

Pac-man Museum Plus

Chicory: A Colorful Tale

Little Witch in the Woods

Farworld Pioneers

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle

Railway Empire II

Oyunlara gelen güncellemeler ve ek paketler şu şekilde:

Vampire Survivors: Operation Guns / Güncellemesi şu anda oynanabilir



Minecraft 15 Year Anniversary / Güncellemesi 15 Mayıs

Starfiled Güncellemesi / 15 Mayıs

Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarının yararlanabileceği güncellemeler:

Minecraft: 500 Minecoins / Mayıs 15

Naraka: Bladepoint / Şu anda oynanabilir