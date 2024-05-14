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Haberler > Teknoloji > Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (14 Mayıs 2024)

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (14 Mayıs 2024)

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (14 Mayıs 2024)

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca abonesiyle Xbox Game Pass servisi, yeni oyunlarla güncellendi. Microsoft, bu popüler servisi devamlı yenileyerek kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor.

Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan Xbox Game Pass, oyuncular arasında giderek daha popüler hale geliyor. Servis, aylık ödeme karşılığında 100'den fazla oyunu sınırsız erişimle sunuyor ve Microsoft, sürekli yeni anlaşmalar üzerinde çalışarak kütüphaneyi genişletmeye devam ediyor. Bu güncellemelerle birlikte yeni oyunlar eklenirken, bazıları da anlaşma süreleri dolunca kaldırılıyor.

Peki, Xbox Game Pass'e yakın zamanda hangi oyunlar eklenecek veya hangileri kaldırılacak? İşte 14 Mayıs 2024 tarihli resmi liste:

  • Brothers: A Tale of Two Sons (Bulut, Konsol ve PC) /  Bugün oynanabilir
  • Chants of Sennaar (Bulut, Konsol, ve PC) / 15 Mayıs
  • Immortals of Aveum (Bulut, PC, veXbox Series X|S) EA Play / 16 Mayıs 
  • EA Sports NHL 24 (Bulut) EA Play'e dahil / 16 Mayıs
  • Senua’s Saga: Hellblade II (Bulut, PC, ve Xbox Series X|S) /  12 Mayıs
  • Galacticare (Bulut, PC, Xbox Series X|S) / 23 Mayıs
  • Hauntii (Bulut, Konsol, ve PC) / 23 Mayıs
  • Moving Out 2 (Bulut, Konsol, ve PC) / 28 Mayıs
  • Humanity (Bulut, Konsol, ve PC) / 30 Mayıs
  • Lords of the Fallen (Bulut, PC, ve Xbox Series X|S) / 30 Mayıs
  • Firework (PC) / 4 Haziran
  • Rolling Hills (Bulut, Konsol, ve PC) / 4 Haziran

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (14 Mayıs 2024) - 1. Resim

Resmi duyuruya göre, aşağıdaki oyunlar 15 Mayıs'ta Game Pass'te yer alacak:

  • Pac-man Museum Plus
  • Chicory: A Colorful Tale
  • Little Witch in the Woods
  • Farworld Pioneers
  • JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle
  • Railway Empire II  

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni gelecek olan oyunlar açıklandı! (14 Mayıs 2024) - 2. Resim

Oyunlara gelen güncellemeler ve ek paketler şu şekilde:

  • Vampire Survivors: Operation Guns / Güncellemesi  şu anda oynanabilir
  • Minecraft 15 Year Anniversary / Güncellemesi 15 Mayıs
  • Starfiled Güncellemesi / 15 Mayıs

Xbox Game Pass Ultimate kullanıcılarının yararlanabileceği güncellemeler:

  • Minecraft: 500 Minecoins / Mayıs 15
  • Naraka: Bladepoint / Şu anda oynanabilir

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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