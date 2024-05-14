Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu Türksat 6A için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı haziran ayı başında ABD'ye göndereceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın haziran ayı başında ABD'ye gönderileceğini duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesinde yapılan açıklamada Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın fırlatılması sürecine girildiğini belirtti.

"TÜRKSAT 6A'nın fırlatılmasıyla ilgili sürece girdik. Türkiye'nin haberleşme, televizyon yayınları, hem askeri hem de sivil haberleşme için uyduya ihtiyacımız var. Türkiye'nin uzayda 5 haberleşme, 4 gözlem uydusu bulunuyor. Biz bunlarla kendi hem kendi ihtiyacımızı görüyoruz hem de yakın coğrafyamızdaki ülkelere hizmet satışı ve sunumunu sağlamış oluyoruz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için TÜRKSAT 6A'nın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Uraloğlu, "Haberleşme bizim en kıymetlimiz, özellikle askeri haberleşme daha da kıymetlisi. Bunu şu anda sağlıyoruz ama güvenli olmak ve uzay vatana sahip çıkabilmek için kendi ürettiğimiz ve yazılımını yaptığımız uyduyla yapmamız gerekiyordu. Onun için TÜRKSAT 6A uydumuzu yerli ve milli ürettik. Bunu üretirken de TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B... Bunlarda da Türksat'ımızın mühendislerini bu programlarda görevlendirerek eğitimlerini aldırarak, üretim programlarında bulundurarak yetiştirdik. Bunu yerli ürettik, yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranı var. Haziran ayının başında ABD'ye gönderiyoruz. 8-14 Temmuz arasındaki bir tarihte de uzaya göndereceğiz." dedi.

Uraloğlu ayrıca, TÜRKSAT 6A'nın üretim sürecinde binlerce mühendisin yer aldığını ve ulusal uzay programının başarısında büyük katkıları olduğunu vurguladı. Türksat'ın işin planlayıcısı olduğunu belirten Uraloğlu, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN ve CTECH'in de üretim sürecinde önemli roller üstlendiğini ifade etti.

TÜRKSAT 6A'nın fırlatılmasıyla Türkiye'nin haberleşme kapasitesinin artacağını dile getiren Uraloğlu, yeni uydunun Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri de kapsayacağını belirtti. Bu sayede, Türkiye'nin güvenli ve kesintisiz haberleşme hizmetlerinin yanı sıra ek gelir kaynaklarının da oluşacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'nin söz konusu uyduyu yapan 10 ülkeden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bundan sonraki uydu talebi olan ülkelere de bunu üretip satmayla ilgili her şeyimiz hazır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, gözlem ve radar uyduları ile askeri amaca yönelik uyduların üretimi konusunda Türkiye'nin elinde yeterinde iş olacağını belirterek, "Bunu ürettiğimiz zaman; İHA'lar, SİHA'lar HÜRJET'ler HÜRKUŞ'lar gibi bunların da dünyada potansiyel müşterileri hazır. Yönetici ekibinde bütün arkadaşlarımız 7 gün 24 saat çalışarak bu işe emeklerini verdi." değerlendirmesinde bulundu.