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Sony'de işler iyi gitmiyor, yıllık kar marjı yüzde 7 düştü! Peki PS5 satışları ne durumda?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sony&#039;de işler iyi gitmiyor, yıllık kar marjı yüzde 7 düştü! Peki PS5 satışları ne durumda?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Sony, finansal hizmetler bölümündeki düşüş nedeniyle 2023 mali yılında yıllık kârında %7'lik bir düşüş yaşadığını duyurdu. Şirket, PS5 oyun konsolu satışlarının tüm yıl için öngörülen rakamlarını kıl payı kaçırdı.

Mart 2024 itibarıyla PlayStation 5'in 59,3 milyon birimlik sevkiyat gerçekleştirdiğini açıklayan Sony Interactive Entertainment, Ocak-Mart döneminde 4,5 milyon birim sevkiyat gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine göre 1,8 milyon birim azalış gösterdi.

2017 yılında duyurulan ve PlayStation 5'in tanıtımına kadar toplam 60,2 milyon birimlik sevkiyat gerçekleştiren PlayStation 4 oyun konsolu şu anda satış adedinde PS5'in önünde. PS4, 2017'nin aynı çeyreğinde 2,9 milyon birim sevkiyat yapmıştı.

Sony'de işler iyi gitmiyor, yıllık kar marjı yüzde 7 düştü! Peki PS5 satışları ne durumda? - 1. Resim

OYUN SATIŞLARI ARTTI 

Sony PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çeyrek boyunca toplamda 72,6 milyon oyun satıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,6 milyonluk artışı temsil ediyor. Yazılım satışlarının %77'si dijital platformlardan gerçekleşti.

PlayStation 5 ve PlayStation 4 için toplamda 12,3 milyon birinci parti oyun satıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre 2,8 milyonluk bir artışa işaret ediyor.

Sony'de işler iyi gitmiyor, yıllık kar marjı yüzde 7 düştü! Peki PS5 satışları ne durumda? - 2. Resim

PLAYSTATİON NETWORK'TE DURUM NASIL?

PlayStation Network'te 118 milyon aylık aktif kullanıcı bulunuyor, bu rakam bir önceki yıla göre 10 milyonluk bir artışı temsil ediyor. PlayStation Plus abone sayısı ise Mart 2023'te 47,4 milyondu, ancak güncel rakam açıklanmadı.

Sony, 31 Mart 2024'te sona eren mali yılda 20,8 milyon PS5 sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki mali yılda gerçekleştirilen 19,1 milyon birimlik sevkiyata göre 1,7 milyonluk bir artışı temsil ediyor.

Sony'nin Oyun ve Ağ Hizmetleri Segmenti, yıllık bazda 623,1 milyar yen ($3,98 milyar) artışla 4.267,7 milyar yen ($27,27 milyar) gelir elde etti. Operasyonel gelir ise 40,2 milyar yen ($0,26 milyar) artarak 290,2 milyar yen ($1,85 milyar) oldu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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